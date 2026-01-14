藍鳥內野手卡斯楚轉戰日職？美媒曝有望加盟日本火腿





▲ 藍鳥釋出卡斯楚（Rodolfo Castro）， 美媒曝將轉戰日本火腿 。（圖／截自X） 記者王真魚／綜合報導

先前遭藍鳥3A水牛城釋出的內野手卡斯楚（Rodolfo Castro），傳出正朝與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊簽約的方向前進。美國媒體於13日（台灣時間14日）披露相關消息，指出這位26歲內野手有望轉戰日職發展。

NBC體系、休士頓地方電視台《KPRC2》記者亞歷山大（Ari Alexander）在社群平台X（前推特）發文表示，「藍鳥釋出卡斯楚，是為了讓他能夠前往日本火腿效力。」

卡斯楚為左右開弓的游擊手，2021年於海盜隊登上大聯盟舞台，2022年在71場比賽中繳出打擊率0.233、11支全壘打、27分打點、OPS 0.726的成績。2023年8月被交易至費城人，該季在兩支球隊合計出賽92場，打擊率0.211、6轟、24打點。

守備方面，卡斯楚除游擊外，也具備二壘、三壘的防守經驗。上季於3A出賽133場，繳出打擊率0.235、19轟、82分打點、OPS 0.741的表現；小聯盟生涯累積90支全壘打。休賽季他參加多明尼加冬季聯盟，27場比賽打擊率0.242、6轟、26打點、OPS 0.787，展現不俗長打火力。

若順利成行，卡斯楚將成為日本火腿新賽季的重要補強戰力，也為自身職涯開啟全新篇章。