鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國棒球代表隊目前正在美國屬地塞班島進行世界棒球經典賽（WBC）移地訓練，備戰3月分組賽。韓媒報導指出，韓國隊教練團在訓練期間，持續將「對戰中華隊」視為重點研究課題，並在塞班同步擬定相關「必勝方案」，顯示中華隊已被列為分組賽中最關鍵的對手之一。

《體育京鄉》分析，韓國隊若想以前兩名身分晉級8強淘汰賽，擊敗中華隊幾乎是必要條件。近年雙方交手戰績已出現變化，韓國隊在最近6次對戰中僅拿下2勝4敗，整體對戰成績也被中華隊反超。

台灣強大的先發投手群，成為韓國隊最頭痛的課題。韓媒點名，效力於亞利桑那體系小聯盟的左投林昱珉，近3次對戰韓國皆擔任先發，3月WBC同樣有高度機率再度對決。旅日投手古林睿煬（日本火腿）與徐若熙（軟銀）皆能投出球速接近150公里後段的火球，且已在國際賽證明競爭力。徐若熙曾在2023年亞洲棒球錦標賽對韓國先發，主投7局送出10次三振、無失分；古林睿煬則在同年杭州亞運對韓國後援2局無失分，隨後於亞洲職棒冠軍爭霸賽中，對日本打者投出6.2局僅失1分的壓制內容。

此外，《體育京鄉》也提到，原本被視為中華隊王牌人選之一的旅美投手鄧愷威確定不參加本屆WBC，未列入43人預備名單，對韓國隊而言確實是一項利多。

韓媒提到，雖然少了鄧愷威，並不代表能掉以輕心。林昱珉、徐若熙等人依舊是重點觀察對象，更重要的是，整體台灣隊的戰力已和過去不可同日而語，尤其守備能力大幅提升。柳志炫回顧過往台灣戰役時指出：「以前即使比賽僵持，台灣也常因一次守備失誤自亂陣腳，但現在幾乎不再出現這樣的情況，這也是台灣變得更難對付的原因。」

《體育京鄉》最後指出，即便身在塞班，柳志炫對台灣戰的思考仍未停止。這場比賽，可能必須傾注所有最強投手戰力。教練團持續集思廣益，不斷推敲能夠確保勝利的「必勝計畫」。

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

關鍵字： WBC中華隊韓國隊棒球投手

