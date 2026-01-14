拒絕因性別被貼標籤！文姿云：希望有天我們只被看見專業

▲文姿云出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

東京奧運空手道銅牌國手、被譽為「空手道女神」的文姿云，今日（13日）出席三立運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》首映記者會。卸下國家隊戰袍後的她，不僅透過戲劇與節目持續活躍，更在此次訪談中深刻反思運動員面臨的社會標籤。她直言，比起被標籤化，她更渴望社會能將焦點回歸專業：「希望有一天，大家都只是運動員，不用再分男女。」

這種對「專業身分」的堅持，源於她多年來身處的審美兩難困境，文姿云坦言，女性運動員常被外界以非關專業的眼光審視：瘦弱時被質疑是否具備運動員體格，肌肉發達時又被批評「不像女生」。面對這些聲音，她選擇以另一種更高層次的視角解讀：「每個人都有不同的學習方式，有些人用閱讀，而我們是用身體在記憶、用身體在學習。」

文姿云強調，這種對身體的極致開發並非偶然，背後是教練與運科團隊堆疊出的精密成果，也因此她也呼籲，大眾應理解能力不分性別，「他們能做到的，我們也可以。而她也坦言若有一天社會在談論運動員時，不再特別強調「男女」，那才是真正平權到來的時刻。

至於談到運動科學的實際應用，文姿云笑著回憶，以前當選手時每週都會採血監控。她透露，教練為了保護球員、避免過度訓練導致受傷，會透過每週三的採血數據來調整課表，「只要數據出現紅字，就代表訓練量太大、身體太累了，那對我們來說簡直是『阿彌陀佛』，代表終於可以休息了。」

這種數據化的溝通方式，讓教練與選手之間建立起透明的信任感，文姿云指出，畢竟過去空手道較少接觸這類資源，多靠土法煉鋼；如今有了科學監測，不僅能減少不必要的身體損耗，更能堅定自信，讓選手確信自己的實力足以站在世界頂尖舞台。

只是在「情蒐」策略上，文姿云也有著獨到的見解。她分享曾有過一次慘痛經驗：在決賽前過度鑽研對手的招式，結果上了場滿腦子都在想「對方要出這招了嗎？」反而忘記自己該做的動作。自此之後，她與教練達成默契，將情蒐重任全權交由教練處理，由教練轉化為訓練課表，而她則專注於執行自己的戰略。她認為，每個人的適應力不同，找到最適合自己的「科學分工」才是關鍵。

而從國手身分退役後，近年來她轉戰螢光幕，日前也參與了《上山吧！台灣隊》的節目拍攝，在拍攝中，文姿云也體會到了運動與大自然最本質的差異。她表示，運動競賽是將一切控制在可控範圍內，但大自然是未知的，這讓她學會接受當下的情緒與反應。

這種感性的覺察也延伸到她的戲劇表現，文姿云分享自己曾在作品中飾演反派角色，並親自上陣與雷嘉汭拍攝武打戲。她形容，拍戲時的對打節奏其實和比賽有點像，都是「點到為止」，既要控制力道，也要顧及畫面張力，讓她留下深刻印象。而在台劇《整形過後》拍戲過程中遇到男主角溫昇豪時，文姿云笑說第一印象覺得對方「有點距離感」，但實際聊開後才發現，溫昇豪本身也有練武術背景，兩人因此聊起空手道流派，反而拉近不少距離。

最後文姿云透露，透過演員的身分，她在演出過程中能自然流露真實情緒，也讓自己有機會透過不同角色，說出體育圈不常被外界看見的真實心聲。