則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

行使海外自由球員（FA）權、目標挑戰美國大聯盟的樂天投手則本昂大（35歲），已確定放棄旅美計畫，決定留在日本職棒發展。相關人士於13日透露，雖然他確實收到大聯盟球隊的報價，但經過審慎評估後，最終選擇不赴美，未來將與國內球團展開協商。

去年12月17日滿35歲的則本，在深思熟慮後做出這項決定。自去年11月初宣布行使海外FA權以來，他始終以「挑戰大聯盟」為第一目標，如今則確定2026年球季仍會留在日本球界。 據了解，則本確實收到來自大聯盟的合約提案，但在綜合考量條件與自身規劃後，選擇放棄美職夢。

這個休賽季，他多次表達希望前往海外挑戰，但最終未能實現。 則本去年10月26日曾親赴加拿大多倫多，觀賞道奇與藍鳥的世界大賽第2戰，當時山本由伸完投僅失1分。他回憶，國歌響起的瞬間，「整個球場被異樣的熱氣包圍，起了雞皮疙瘩」，那次經驗也讓他更加嚮往大聯盟舞台。

這位生涯累積120勝、48次救援成功的右投，目前傳出已收到多支日職球隊的報價。各隊即將於2月1日展開春訓，則本不論是否選擇續留樂天，都勢必得盡快做出決定，相關談判也將加速進行。

則本上季是與樂天7年合約的最後一年，2025年共出賽56場，戰績3勝4敗、16次救援成功、10次中繼成功，防禦率3.05。2013年新人球季即拿下15勝、勇奪新人王，並協助球隊奪下隊史首座聯盟冠軍與日本一；2024年轉任終結者後，單季32次救援成功，獲得救援王。