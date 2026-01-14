運動雲

>

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

▲則本昂大（圖／資料照）

▲則本昂大（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

行使海外自由球員（FA）權、目標挑戰美國大聯盟的樂天投手則本昂大（35歲），已確定放棄旅美計畫，決定留在日本職棒發展。相關人士於13日透露，雖然他確實收到大聯盟球隊的報價，但經過審慎評估後，最終選擇不赴美，未來將與國內球團展開協商。

去年12月17日滿35歲的則本，在深思熟慮後做出這項決定。自去年11月初宣布行使海外FA權以來，他始終以「挑戰大聯盟」為第一目標，如今則確定2026年球季仍會留在日本球界。 據了解，則本確實收到來自大聯盟的合約提案，但在綜合考量條件與自身規劃後，選擇放棄美職夢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個休賽季，他多次表達希望前往海外挑戰，但最終未能實現。 則本去年10月26日曾親赴加拿大多倫多，觀賞道奇與藍鳥的世界大賽第2戰，當時山本由伸完投僅失1分。他回憶，國歌響起的瞬間，「整個球場被異樣的熱氣包圍，起了雞皮疙瘩」，那次經驗也讓他更加嚮往大聯盟舞台。

這位生涯累積120勝、48次救援成功的右投，目前傳出已收到多支日職球隊的報價。各隊即將於2月1日展開春訓，則本不論是否選擇續留樂天，都勢必得盡快做出決定，相關談判也將加速進行。

則本上季是與樂天7年合約的最後一年，2025年共出賽56場，戰績3勝4敗、16次救援成功、10次中繼成功，防禦率3.05。2013年新人球季即拿下15勝、勇奪新人王，並協助球隊奪下隊史首座聯盟冠軍與日本一；2024年轉任終結者後，單季32次救援成功，獲得救援王。

關鍵字： 則本昂大日本職棒自由球員美職放棄樂天

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

拒絕因性別被貼標籤！文姿云：希望有天我們只被看見專業

拒絕因性別被貼標籤！文姿云：希望有天我們只被看見專業

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

熱門新聞

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

2道奇主播想秀日文！大谷竟全英文回擊

3AD韌帶損傷將動刀　獨行俠可能交易他

4盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

5洋基開季6連敗　主帥稱球員手足無措

最新新聞

1則本昂大放棄挑戰MLB　35歲關鍵抉擇

2道奇主播想秀日文！大谷竟全英文回擊

3前大聯盟內野手有望加盟日本火腿！

4拒絕性別標籤　文姿云盼專業被看見

5亞瑞納多轉戰響尾蛇！紅雀終於送走

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366