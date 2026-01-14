運動雲

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

▲陳柏毓、張弘稜參與海盜球星感恩回饋營。（圖／海盜球團提供）

▲張弘稜參與海盜球星感恩回饋營。（圖／海盜球團提供）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽國家隊將於15日在國訓中心開訓，集訓名單引發熱議，部分選手已陸續抵達飯店報到。林家正以及部分旅日、旅美好手也將投入集訓，其中包括海盜高階1A投手張弘稜。

據了解，12強賽冠軍捕手、目前仍是自由球員的林家正，確定將參與本次集訓；日前遭光芒隊指定讓渡（DFA）的鄭宗哲，行程同樣不變，以及古林睿煬、孫易磊、王彥程等都有望現身。

旅外投手方面，據了解，效力海盜體系的張弘稜上周驚喜接獲通知，確定加入集訓行列。他本季在海盜高階1A出賽，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績。這也是張弘稜生涯首度入選重要賽事的國家隊培訓名單，過去曾於2020年參與亞大棒集訓，但因疫情未能進行正式國際賽，僅參加未來之星對抗賽，隔年也曾入選U23培訓名單。

本次第一階段集訓仍以中職球員為主，曾峻岳在社群平台發文，秀出中職工作人員精心準備的裝備組，並寫下「Let’s go Team Taiwan」。吉力吉撈・鞏冠也公開發文寫上「TEAM TAIWAN」，搭配國旗、十字架等表情符號，再附上一句「TOGETHER SOUNDS GREAT」。兩人的貼文皆獲得會長蔡其昌留言回應：「後勤的服務，滿意嗎？」

▲ 林家正 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 林家正 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 張弘稜林家正國家隊集訓旅外球員

