原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

▲安佑鎮、郭斌。（圖／截自KBO官網）

▲安佑鎮。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

韓媒《韓國日報》專訪培證英雄王牌投手安佑鎮，完整揭露他復健近況與未來藍圖。報導指出，安佑鎮原本被視為2026年世界棒球經典賽（WBC）韓國隊的王牌人選之一，但因肩傷進行手術與復健，國家隊計畫被迫延後。目前他已完成美國洛杉磯喬布診所（Jobe Clinic）的復健並返國，自評最快可在上半季、約6至7月之間重返一軍賽場，不過前提是「找回過去的球速與球威」，而非單純復出。

安佑鎮在專訪中多次強調「完全復出」的重要性。他坦言，自己並不想在狀態尚未準備好的情況下匆忙回到投手丘，「如果速度和球威還沒回來，就算回到一軍，我也不會滿意。」他認為，寧可慢一點，也要以能夠真正壓制打者的狀態回歸，避免因急於復出而留下遺憾的畫面。

談到傷勢恢復狀況，安佑鎮透露，目前肩關節活動角度與手術前幾乎沒有差異，僅剩下些微的不適感，但已無疼痛問題。他已開始進行分階段投球訓練，並計畫隨隊參與春訓，在溫暖環境中持續拉長投球距離。儘管長達近3年的實戰空窗期被視為變數，但他對自己的身體狀態與投球能力仍抱持高度信心。

《韓國日報》也回顧，安佑鎮在2022年以平均球速153公里以上的直球橫掃KBO聯盟，是當時公認最具壓制力的投手之一，因此一度被看好成為國際賽不可或缺的戰力。即便錯過本屆WBC，他仍不諱言對更大舞台的嚮往。2027年球季結束後，他也將具備透過入札制度旅外的資格。安佑鎮對此表示：「那時再說吧。不論是國家隊還是大聯盟，都是每位選手的夢想。」

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識　味全龍洋投戰力升級

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

東森廣場投籃趣，揪團來打球

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

全聯美味堂快速上桌

ETtoday攝影棚租借

