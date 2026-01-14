日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

▲2026鴻海女子高爾夫公開賽14日舉辦記者會，日本名將河本結來台參戰。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者杜奕君／台北報導

現年27歲的日本高爾夫人氣女將河本結，此次也將參與3月12日至15日開打的2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽。髮型向來以飄逸馬尾，加上典雅絲帶造型示人，河本結也親曝會選擇這樣的造型由來，並透露每次參加比賽會帶20條不同顏色的絲帶，作為搭配以及個人象徵。

目前世界排名53位的河本結，在日巡賽擁有高人氣與知名度，此次首度來台的她，也透露對台灣的第一印象是「溫暖」，也已經去吃了知名的鼎泰豐小籠包，也到了台北101觀賞夜景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉戰職業舞台邁入第10年，河本結也透露，「作為一名職業女子高爾夫球員，我始終認為透過高爾夫傳遞這項運動的魅力、快樂、元氣與感動是非常重要的。」

談到此次將參與2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽，河本結也喊話表示，「目標當然是拿冠軍！自己也會全力以赴，努力在場上展現活力十足的球風。」

河本結在球場上，總以招牌馬尾以及亮眼、典雅的絲帶展現自我風格，她透露，「因為我的名字『結』這個漢字，在日本有打結、連結的意思，所以我的母親當初為我這樣設計，希望成為我的個人標誌，平時比賽會準備大約20種不同顏色的蝴蝶結來搭配。」

河本結也說，「除了球技，我也非常重視球場上的穿搭與時尚感。希望大家在觀看比賽時，不論是看我的球技或是穿著，都能感受到樂趣，跟我一起享受其中。」

▲日本高球好手河本結的髮帶收藏。（圖／翻攝自Instagram／河本結）