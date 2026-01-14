拚到腳踝大扭傷退　海神布里茲克場均25.7分奪2連勝與單周MVP

▲海神布里茲克拿下TPBL職籃第13周單周MVP肯定。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季團隊狀態低迷的高雄全家海神，上周主場3連戰拚下2勝，洋將布里茲克（Bogdan Bliznyuk）場均貢獻25.7 分、9.3 籃板、4.7 助攻、2 抄截表現出色，成為贏球關鍵要角，雖然上周主場最後一站腳踝大扭傷退，但仍憑藉出色表現榮獲TPBL職籃第13周MVP。

高雄全家海神上周坐鎮主場，接連迎戰台北台新戰神、新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅，在賽程密集、洋將戰力吃緊的情況下，布里茲克持續扮演球隊攻防中樞角色，以穩定且高效的全面表現，帶領海神於主場拿下兩場關鍵勝利，也憑藉出色發揮獲選為TPBL第13周單周最有價值球員（MVP）。

上周三對戰戰神一役，海神僅以兩名洋將應戰，輪換相對吃緊，布里茲克卻一肩扛起進攻重任，全場狂砍33分，多次在比分膠著時挺身而出，成功幫助球隊止住頹勢，為主場帶回久違的勝利。

周六迎戰新北中信特攻，布里茲克則展現更全面的比賽影響力，不僅穩定得分輸出，也積極串聯隊友、保護籃板，全場貢獻16分、10籃板、7助攻，接近大三元的成績，在攻守兩端持續為球隊提供穩定支撐，再添一場關鍵勝利。

總計上周3場比賽，布里茲克場均繳出25.7分、9.3籃板、4.7助攻、2抄截，三分球命中率高達46.2%，效率值達33。不論是外線把握度、禁區終結能力，或是比賽節奏的掌控，他都展現高度成熟度與領袖價值，在球隊人手有限的情況下撐起整體攻防體系，也實至名歸收穫單周MVP肯定。

然而，布里茲克在對戰新竹御嵿攻城獅的比賽中不慎扭傷，提前退場，令球迷相當不捨。期盼他能早日恢復健康、重返賽場，繼續在場上展現精彩表現。

