灰熊準備送走王牌球星莫蘭特？　ESPN爆料熱火、國王有意出手

▲灰熊一哥莫蘭特可能遭到交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季開始接近交易傳聞頻繁週期，曼菲斯灰熊陣中王牌一哥莫蘭特（Ja Morant）由於本季與管理層、總教練都出現摩擦，整體表現呈現下滑情況，球團近日也傳出有意將他放上交易檯。《ESPN》更是點名爆料，指出包括邁阿密熱火、沙加緬度國王都可能出手網羅這位26歲明星控衛。

從原本被視為聯盟下一個世代的接班梯隊球星，到「亮槍事件」導致聲勢一落千丈，本季傷癒復出後，莫蘭特整體表現明顯出現下滑，季初甚至因為「有損球隊行為」遭到灰熊球團內部禁賽處分，其後也傳出他和新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）不對盤，在球隊的整體戰術體系地位也一落千丈，整體表現堪慮。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）更是報導指出，灰熊已經將莫蘭特放上交易檯面，希望換回年輕潛力球員以及未來選秀權，目前傳出包括東區熱火、西區國王，都對莫蘭特有不小興趣。

此外，《Yahoo Sports》則報導指出，若灰熊真的送走莫蘭特，那麼陣中主戰長人，曾拿下過聯盟年度最佳防守球員的小傑克森（Jaren Jackson Jr.）很可能將成為下一個被交易目標，若兩大球星都被送走，灰熊也等同將進入重建階段。

生涯兩度入選明星賽的莫蘭特，本賽季場均僅有19分、3.2籃板、7.6助攻、1抄截，整體投籃命中率僅有40.1%，且是近5季以來，個人場均得分首度跌破20分大關，對於一位球隊王牌一哥與頂尖控衛來說，前景確實堪慮。