鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識　味全龍洋投戰力升級

▲鋼龍 。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍與洋投鋼龍再度簽下2年合約，球團看重他在中職長期穩定的表現，未來仍將扛起先發輪值的重要戰力。龍隊在宣布簽下魔神龍後，據了解也已與前統一獅洋投梅賽斯達成加盟共識，新球季洋投戰力持續升級。

鋼龍效力味全期間累積51勝、588次三振，隊史僅次於黃平洋的65勝、593K，若順利完成這紙2年合約，高機率可成為隊史勝投、三振雙冠王。上季鋼龍先發24場，繳出11勝5敗、防禦率2.77，主投146局送出120次三振，依舊是聯盟頂尖先發之一。

領隊丁仲緯證實，球團一開始就朝複數年合約方向與鋼龍洽談，「鋼龍這兩年在龍隊的表現相當穩定，與球隊配合也非常好，希望他能持續為球隊貢獻戰力。」

洋投布局方面，味全龍除留下鋼龍與伍鐸，也已簽下前樂天桃猿左投魔神樂，並改譯名為「魔神龍」。此外，據了解球團已與前統一7-ELEVEn獅洋投梅賽斯達成加盟共識。對此丁仲緯回應，「洋將名單會陸續對外公布。」

梅賽斯為多明尼加籍左投，本季曾效力統一獅隊，出賽14場、主投84局，繳出6勝3敗、防禦率2.57的穩定成績。7月底他曾被韓職起亞英雄以總額28萬美元（含轉隊費）挖角，不過未獲續約，新球季將回鍋中職。