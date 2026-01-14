運動雲

>

7名日籍教練進駐悍將　林威助揭教練團「學習型改革」藍圖

▲▼ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲後藤光尊。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將公布新球季教練團名單後，外籍教練配置引發關注，其中日籍教練多達7人，整體教練團呈現濃厚「日系風」。副領隊林威助受訪時說明，球團聘請日本教練的關鍵原因，是希望不只球員能成長，也讓本土教練團有更好的學習方向，透過彼此交流提升整體教練體系。

從教練團名單來看，富邦悍將一軍由後藤光尊擔任總教練，森野将彦出任首席兼打擊教練，捕手教練由的山哲也負責指導，體能部分則由根本淳平擔任體能統籌；二軍方面由酒井忠晴領軍，搭配島﨑毅等投手教練與二軍打擊教練鮑伊等人。此外，基地端也安排曾效力台鋼雄鷹、具中職經驗的福永春吾，專責復健與投手育成工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到教練團「日系化」可能帶來的新氣象，林威助表示，「其實現在很多不管是球員或者是教練，都想要出外去學習、進修等等。」他指出，球團把日本較有經驗的教練聘請來台，目的不僅是「教育球員」，也希望「讓我們的教練團也有好的一個學習的方向。」

對於是否期待本土教練與日籍教練之間能有更多溝通與切磋，林威助回應，「本土教練跟日本教練互相的做一個切磋、討論也好。」

至於後藤光尊由二軍升任一軍總教練的安排，林威助強調並非個人決定，而是球隊內部討論後的結果。他指出，球團在去年二軍看到後藤對選手的教學與指導，且「蠻明顯看到二軍選手的成長」，因此希望延續相同模式與系統，讓選手在升上一軍時能更容易適應，「二軍也要照去年的同樣的模式、同樣的系統來教學。」

二軍總教練由日籍酒井忠晴接任，林威助提到酒井原本就是內野教練，球員時期也被視為「守備職人」，希望二軍以防守為主、把基本功做得更扎實，「基本功我覺得在二軍是需要把基本動作做得更好，然後升到一軍才不會有一些失誤或者是運行失誤發生。」富邦悍將盼透過教練團系統化與日系分工，打造更穩定的球隊運作與養成脈絡。

關鍵字： 富邦悍將日本教練後藤光尊林威助教練團

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識　味全龍洋投戰力升級

鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識　味全龍洋投戰力升級

【頭過身沒過】貨櫃車超高撞台鐵涵洞　整輛翻覆橫躺路中央

熱門新聞

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

讀者回應

﻿

熱門新聞

1女神全恩菲　震撼加盟新北國王啦啦隊

2韓國教頭警戒：台灣變更難對付　

3亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

4周杰倫戰澳網　一分大滿貫籤首輪淘汰

5道奇主播想秀日文！大谷竟全英文回擊

最新新聞

17日籍教練　林威助揭學習改革藍圖

2林岱安穿過富邦！轉悍將回家

3後藤光尊首秀幽默後請媒體手下留情

4周杰倫戰澳網　一分大滿貫籤首輪淘汰

5後藤光尊談公平競爭：勝負壓力在選手

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366