7名日籍教練進駐悍將　林威助揭教練團「學習型改革」藍圖

▲後藤光尊。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將公布新球季教練團名單後，外籍教練配置引發關注，其中日籍教練多達7人，整體教練團呈現濃厚「日系風」。副領隊林威助受訪時說明，球團聘請日本教練的關鍵原因，是希望不只球員能成長，也讓本土教練團有更好的學習方向，透過彼此交流提升整體教練體系。

從教練團名單來看，富邦悍將一軍由後藤光尊擔任總教練，森野将彦出任首席兼打擊教練，捕手教練由的山哲也負責指導，體能部分則由根本淳平擔任體能統籌；二軍方面由酒井忠晴領軍，搭配島﨑毅等投手教練與二軍打擊教練鮑伊等人。此外，基地端也安排曾效力台鋼雄鷹、具中職經驗的福永春吾，專責復健與投手育成工作。

談到教練團「日系化」可能帶來的新氣象，林威助表示，「其實現在很多不管是球員或者是教練，都想要出外去學習、進修等等。」他指出，球團把日本較有經驗的教練聘請來台，目的不僅是「教育球員」，也希望「讓我們的教練團也有好的一個學習的方向。」

對於是否期待本土教練與日籍教練之間能有更多溝通與切磋，林威助回應，「本土教練跟日本教練互相的做一個切磋、討論也好。」

至於後藤光尊由二軍升任一軍總教練的安排，林威助強調並非個人決定，而是球隊內部討論後的結果。他指出，球團在去年二軍看到後藤對選手的教學與指導，且「蠻明顯看到二軍選手的成長」，因此希望延續相同模式與系統，讓選手在升上一軍時能更容易適應，「二軍也要照去年的同樣的模式、同樣的系統來教學。」

二軍總教練由日籍酒井忠晴接任，林威助提到酒井原本就是內野教練，球員時期也被視為「守備職人」，希望二軍以防守為主、把基本功做得更扎實，「基本功我覺得在二軍是需要把基本動作做得更好，然後升到一軍才不會有一些失誤或者是運行失誤發生。」富邦悍將盼透過教練團系統化與日系分工，打造更穩定的球隊運作與養成脈絡。