AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

AD確定要開刀了！《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）14日爆料，獨行俠當家球星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）因左手韌帶嚴重損傷，預計將接受手術修復，接下來將缺陣數個月，考量到獨行俠目前15勝25負、排名西區第12的趨勢，戴維斯在達拉斯的2025-26賽季高機率已提前劃下句點，甚至可能就此揮別獨行俠。

戴維斯的傷勢發生在週四客場挑戰猶他爵士隊的比賽末段，當時他在防守爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）的切入時不慎受傷，醫療團隊評估後認為韌帶損傷必須透過手術方能根治，若選擇動刀，他極可能缺席至2月6日的交易截止日之後，即便採取保守治療，預計也需至少六週的恢復期。

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在與爵士一役傷到左手韌帶。（圖／達志影像／美聯社）

自確認傷情嚴重性後，有消息人士指稱獨行俠管理層已重新啟動關於戴維斯的交易談判，雖然傷病可能在短期內影響AD的交易價值，但對於志在奪冠的多倫多暴龍與亞特蘭大老鷹等競爭者而言，戴維斯仍具備戰力吸引力。若戴維斯被交易至具備季後賽資格的球隊，其康復時間表或許能允許他在季後賽期間復出，這不僅能為新東家確立長期發展方向，也可能讓潛在下家能以較低的成本，獲得與這位10屆全明星球員多年合作的視窗。

而對獨行俠而言，現在正是止血的關鍵時刻，2026年選秀是獨行俠在2031年之前，最後一個擁有首輪選秀權控制權的年份，因此球隊目前正優先考慮長期前景，並計畫圍繞年度最佳新秀領先者「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）進行重建，數據顯示，本賽季戴維斯在陣時球隊戰績為10勝10負，但他缺陣時戰績則迅速滑落至5勝15負，戰力斷層極為明顯。

自從去年二月初那樁震撼全聯盟、將唐西奇（Luka Doncic）送往湖人並換回戴維斯的交易達成以來，戴維斯在達拉斯的時光可謂多災多難，先是從腹部傷勢中匆促復出卻又遭遇內收肌拉傷，接著在去年4月因隊友不慎誤擊導致視網膜剥離而必須佩戴防護鏡上場，他本賽季開賽後不久，他又遭遇左小腿拉傷缺席14場比賽。在各種傷病限制下，目前他僅代表達拉斯出戰了29場例行賽，出勤狀況與高昂的合約成本，成為獨行俠管理層目前在戰力佈局與未來重建規畫中必須面對的核心變數。