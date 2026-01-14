運動雲

>

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

AD確定要開刀了！《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）14日爆料，獨行俠當家球星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）因左手韌帶嚴重損傷，預計將接受手術修復，接下來將缺陣數個月，考量到獨行俠目前15勝25負、排名西區第12的趨勢，戴維斯在達拉斯的2025-26賽季高機率已提前劃下句點，甚至可能就此揮別獨行俠。

戴維斯的傷勢發生在週四客場挑戰猶他爵士隊的比賽末段，當時他在防守爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）的切入時不慎受傷，醫療團隊評估後認為韌帶損傷必須透過手術方能根治，若選擇動刀，他極可能缺席至2月6日的交易截止日之後，即便採取保守治療，預計也需至少六週的恢復期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在與爵士一役傷到左手韌帶。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在與爵士一役傷到左手韌帶。（圖／達志影像／美聯社）

自確認傷情嚴重性後，有消息人士指稱獨行俠管理層已重新啟動關於戴維斯的交易談判，雖然傷病可能在短期內影響AD的交易價值，但對於志在奪冠的多倫多暴龍與亞特蘭大老鷹等競爭者而言，戴維斯仍具備戰力吸引力。若戴維斯被交易至具備季後賽資格的球隊，其康復時間表或許能允許他在季後賽期間復出，這不僅能為新東家確立長期發展方向，也可能讓潛在下家能以較低的成本，獲得與這位10屆全明星球員多年合作的視窗。

而對獨行俠而言，現在正是止血的關鍵時刻，2026年選秀是獨行俠在2031年之前，最後一個擁有首輪選秀權控制權的年份，因此球隊目前正優先考慮長期前景，並計畫圍繞年度最佳新秀領先者「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）進行重建，數據顯示，本賽季戴維斯在陣時球隊戰績為10勝10負，但他缺陣時戰績則迅速滑落至5勝15負，戰力斷層極為明顯。

自從去年二月初那樁震撼全聯盟、將唐西奇（Luka Doncic）送往湖人並換回戴維斯的交易達成以來，戴維斯在達拉斯的時光可謂多災多難，先是從腹部傷勢中匆促復出卻又遭遇內收肌拉傷，接著在去年4月因隊友不慎誤擊導致視網膜剥離而必須佩戴防護鏡上場，他本賽季開賽後不久，他又遭遇左小腿拉傷缺席14場比賽。在各種傷病限制下，目前他僅代表達拉斯出戰了29場例行賽，出勤狀況與高昂的合約成本，成為獨行俠管理層目前在戰力佈局與未來重建規畫中必須面對的核心變數。

關鍵字： 戴維斯獨行俠手術NBA交易

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

賴冠廷107球完投代表作率南華勝崑山　陳堃益4安打助國體過關

賴冠廷107球完投代表作率南華勝崑山　陳堃益4安打助國體過關

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

熱門新聞

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

2洋基開季6連敗　主帥稱球員手足無措

3亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

4黃宥薰讓一追二大逆轉

5快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

最新新聞

1AD韌帶損傷將動刀　獨行俠可能交易他

2從倉庫到三百坪殿堂！梵帝仕全齡友善

3黃宥薰讓一追二大逆轉

4戚又仁扳倒世界第8男單

5亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366