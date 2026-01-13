好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

▲洋基工程開季苦吞6連敗一勝難求，主帥李逸驊直言本土球員「手足無措」。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃本季新軍洋基工程，開季至今狀態低迷，13日對上聯盟衛冕軍桃園璞園領航猿之戰，最終又以36分之差輸球，開季苦吞6連敗，隊史首勝仍未到手。賽後洋基工程總教練李逸驊直言，「本土球員拿到球都是手足無措，團隊防守非常不及格。」

賽前處於5連敗，且場均輸分達到25.9分情況下，洋基工程此戰面對衛冕軍領航猿，全場最多落後達到44分，最終以36分之差慘敗，開季至今6戰全輸，隊史首勝仍未開胡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基工程總教練李逸驊表示，「下半場分數被拉開，球員都想用自己的力量去對抗對手，瞬間我們就被擊垮，防守部分非常不及格，下半場讓領航猿打得太順手，球員的團隊凝聚力還要再溝通。」

對於球隊開季一勝難求狀況，李逸驊直言，「整盤都是問題，洋將方面我們也會持續去找，本土球員也會持續訓練，但目前除了主控傑克森能掌控節奏外，其他本土球員拿到球，確實都是手足無措的狀況。」

此戰洋基除了3名洋將、外籍生外，「純本土」僅有高偉綸拿下6分最高，目前洋基開季6連敗，排名持續在聯盟墊底。

▲洋基工程此戰本土球員以高偉綸拿下6分最高。（圖／PLG職籃提供）