運動雲

>

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

▲洋基工程李逸驊、高偉綸。（圖／PLG職籃提供）

▲洋基工程開季苦吞6連敗一勝難求，主帥李逸驊直言本土球員「手足無措」。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃本季新軍洋基工程，開季至今狀態低迷，13日對上聯盟衛冕軍桃園璞園領航猿之戰，最終又以36分之差輸球，開季苦吞6連敗，隊史首勝仍未到手。賽後洋基工程總教練李逸驊直言，「本土球員拿到球都是手足無措，團隊防守非常不及格。」

賽前處於5連敗，且場均輸分達到25.9分情況下，洋基工程此戰面對衛冕軍領航猿，全場最多落後達到44分，最終以36分之差慘敗，開季至今6戰全輸，隊史首勝仍未開胡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基工程總教練李逸驊表示，「下半場分數被拉開，球員都想用自己的力量去對抗對手，瞬間我們就被擊垮，防守部分非常不及格，下半場讓領航猿打得太順手，球員的團隊凝聚力還要再溝通。」

對於球隊開季一勝難求狀況，李逸驊直言，「整盤都是問題，洋將方面我們也會持續去找，本土球員也會持續訓練，但目前除了主控傑克森能掌控節奏外，其他本土球員拿到球，確實都是手足無措的狀況。」

此戰洋基除了3名洋將、外籍生外，「純本土」僅有高偉綸拿下6分最高，目前洋基開季6連敗，排名持續在聯盟墊底。

▲洋基工程李逸驊、高偉綸。（圖／PLG職籃提供）

▲洋基工程此戰本土球員以高偉綸拿下6分最高。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 洋基工程PLG6連敗李逸驊台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

快訊／盧峻翔轟新高43分還寫生涯2000分里程碑　領航猿豪取9連勝

快訊／盧峻翔轟新高43分還寫生涯2000分里程碑　領航猿豪取9連勝

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

超越中國名將李詩灃　周天成世界男單排名站上第5位

超越中國名將李詩灃　周天成世界男單排名站上第5位

「桃園彭于晏」的威力　李家慷無畏衝突勇奪PLG單周MVP

「桃園彭于晏」的威力　李家慷無畏衝突勇奪PLG單周MVP

超準！七六人半場命中率破7成　馬克西轟33分背靠背復仇宰暴龍

超準！七六人半場命中率破7成　馬克西轟33分背靠背復仇宰暴龍

好狠！對法國同鄉斑馬「埋地雷」　灰狼門神戈貝爾遭NBA禁賽

好狠！對法國同鄉斑馬「埋地雷」　灰狼門神戈貝爾遭NBA禁賽

綠衫軍當家砍將公開怒嗆裁判　布朗遭NBA重罰110萬台幣

綠衫軍當家砍將公開怒嗆裁判　布朗遭NBA重罰110萬台幣

全能龍王沖天一扣　巴恩斯重現野獸派暴力灌籃美技

全能龍王沖天一扣　巴恩斯重現野獸派暴力灌籃美技

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

最新新聞

1戚又仁扳倒世界第8男單

2亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

3周天成爆冷一輪遊　林俊易內戰勝出

4洋基開季6連敗　主帥稱球員手足無措

5盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366