快訊／盧峻翔轟新高43分還寫生涯2000分里程碑　領航猿豪取9連勝

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

開賽打出破聯盟紀錄「8連勝」的PLG職籃衛冕軍桃園璞園領航猿，13日在板橋體育館主場迎戰開季5連敗，仍在尋求隊史首勝的洋基工程。此戰「夜王」盧峻翔寫下生涯紀錄之夜，不僅達成PLG職籃2000分里程碑，全場更是投進8記三分球，狂轟生涯新高43分外帶5籃板、6助攻、4抄截，領航猿末節一度領先44分，最終以131比95豪取開季9連勝。

面對4天內第3戰的艱困賽程，領航猿開賽就靠球隊一哥「夜王」盧峻翔三分球4投4中，獨拿15分帶起氣勢，他也在首節剩下4分52秒時，達成PLG生涯「2000分」里程碑，也是聯盟史上第一人。在他強大火力加持下，首節領航猿也取得37比25的雙位數領先。

不過第2節開打後，洋基一波8比2攻勢，一度追到僅6分差，但領航猿重新換上盧峻翔後，團隊攻勢恢復穩定，又拉開61比46超前。

但洋基仍靠著庫薩斯、傑克森內外連線，又追到8分落後，但領航猿本土長人林正投進三分球後，再度讓球隊回到11分領先，在盧峻翔上半場就轟下個人半場新高28分，同時有追平聯盟半場最高6顆三分球的兇猛火力帶領下，領航猿以66比53取得領先。

下半場開打後，領航猿又在白曜誠、葛拉漢、布朗以及盧峻翔連續得分下，一波狂轟猛炸在譚傑龍雙手爆扣情況下，領航猿3節打完團隊得分就順利「破百」，以106比76取得大幅超前。

末節開打後，領航猿葛拉漢、盧峻翔又是聯手打出7比0攻勢，盧峻翔也打破個人生涯單場得分新高（原紀錄40分）來到43分。隨後領航猿更是持續猛攻將領先擴大來到44分之多。

隨後盧峻翔提前退場，領航猿單場轟下131分突破隊史單場得分新高，最終以131比95痛宰洋基工程，豪取開季9連勝持續不敗之身。

▲盧峻翔此戰寫下職業生涯代表作。（圖／領航猿提供）