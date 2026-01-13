運動雲

>

快訊／盧峻翔轟新高43分還寫生涯2000分里程碑　領航猿豪取9連勝

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

開賽打出破聯盟紀錄「8連勝」的PLG職籃衛冕軍桃園璞園領航猿，13日在板橋體育館主場迎戰開季5連敗，仍在尋求隊史首勝的洋基工程。此戰「夜王」盧峻翔寫下生涯紀錄之夜，不僅達成PLG職籃2000分里程碑，全場更是投進8記三分球，狂轟生涯新高43分外帶5籃板、6助攻、4抄截，領航猿末節一度領先44分，最終以131比95豪取開季9連勝。

面對4天內第3戰的艱困賽程，領航猿開賽就靠球隊一哥「夜王」盧峻翔三分球4投4中，獨拿15分帶起氣勢，他也在首節剩下4分52秒時，達成PLG生涯「2000分」里程碑，也是聯盟史上第一人。在他強大火力加持下，首節領航猿也取得37比25的雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過第2節開打後，洋基一波8比2攻勢，一度追到僅6分差，但領航猿重新換上盧峻翔後，團隊攻勢恢復穩定，又拉開61比46超前。

但洋基仍靠著庫薩斯、傑克森內外連線，又追到8分落後，但領航猿本土長人林正投進三分球後，再度讓球隊回到11分領先，在盧峻翔上半場就轟下個人半場新高28分，同時有追平聯盟半場最高6顆三分球的兇猛火力帶領下，領航猿以66比53取得領先。

下半場開打後，領航猿又在白曜誠、葛拉漢、布朗以及盧峻翔連續得分下，一波狂轟猛炸在譚傑龍雙手爆扣情況下，領航猿3節打完團隊得分就順利「破百」，以106比76取得大幅超前。

末節開打後，領航猿葛拉漢、盧峻翔又是聯手打出7比0攻勢，盧峻翔也打破個人生涯單場得分新高（原紀錄40分）來到43分。隨後領航猿更是持續猛攻將領先擴大來到44分之多。

隨後盧峻翔提前退場，領航猿單場轟下131分突破隊史單場得分新高，最終以131比95痛宰洋基工程，豪取開季9連勝持續不敗之身。

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

▲盧峻翔此戰寫下職業生涯代表作。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 盧峻翔領航猿9連勝洋基工程PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

超越中國名將李詩灃　周天成世界男單排名站上第5位

超越中國名將李詩灃　周天成世界男單排名站上第5位

「桃園彭于晏」的威力　李家慷無畏衝突勇奪PLG單周MVP

「桃園彭于晏」的威力　李家慷無畏衝突勇奪PLG單周MVP

超準！七六人半場命中率破7成　馬克西轟33分背靠背復仇宰暴龍

超準！七六人半場命中率破7成　馬克西轟33分背靠背復仇宰暴龍

好狠！對法國同鄉斑馬「埋地雷」　灰狼門神戈貝爾遭NBA禁賽

好狠！對法國同鄉斑馬「埋地雷」　灰狼門神戈貝爾遭NBA禁賽

綠衫軍當家砍將公開怒嗆裁判　布朗遭NBA重罰110萬台幣

綠衫軍當家砍將公開怒嗆裁判　布朗遭NBA重罰110萬台幣

全能龍王沖天一扣　巴恩斯重現野獸派暴力灌籃美技

全能龍王沖天一扣　巴恩斯重現野獸派暴力灌籃美技

湖人「混血王子」有望回歸　八村壘腳傷康復預計本周出賽

湖人「混血王子」有望回歸　八村壘腳傷康復預計本周出賽

迪羅臣生涯26000分達標　與衛少攜手終止國王7連敗

迪羅臣生涯26000分達標　與衛少攜手終止國王7連敗

快兩個月沒球打！尚迪告別新北國王　新東家正式曝光

快兩個月沒球打！尚迪告別新北國王　新東家正式曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5鄭宗哲又遭DFA！WBC參戰添變數？

最新新聞

1盧峻翔轟新高43分　領航猿豪取9連勝

2大E人陳念琴訓練超鐵血　學弟妹都哭過

3PLG職籃第一人　盧峻翔轟生涯2000分

4李來發、彭政閔、林國輝入選名人堂！

5南檢與統一獅合作法治教育滿20年

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

【金門火舞失控瞬間】舞者遭噴火燒臉　緊急送回台灣治療
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366