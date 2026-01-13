綠衫軍當家砍將公開怒嗆裁判　布朗遭NBA重罰110萬台幣

▲塞爾提克布朗怒嗆裁判，領到一張110萬台幣的罰單。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區勁旅波士頓塞爾提克陣中當家砍將（Jaylen Brown）日前在輸給聖安東尼奧馬刺後，公開批評裁判吹判不公，並且在受訪時不斷怒罵髒話，並點名該役執法主審布萊爾（Curtis Blair），甚至態度強硬喊話要聯盟開罰。而這樣的言論果然也讓NBA聯盟開鍘，罰款布朗3.5萬美金，折合台幣大約110萬元。

日前塞爾提克對上馬刺之戰，最終關鍵時刻綠衫軍惜敗收場，而本季扛起球隊一哥重任的布朗，賽後卻對該場比賽全隊僅有4次罰球機會深表不滿，在賽後記者會上大動肝火，甚至多次飆出髒話，直言聯盟如果要罰就來罰吧。而這樣的情緒性發言，果然也遭到聯盟罰款3.5萬美金，折合台幣大約110萬元。

本季塞爾提克在當家球星坦圖（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢無法上陣情況下，布朗扛起球隊攻守重任表現出色，不僅球隊戰績持續維持水準，目前布朗場均能繳出29.5分、6.4籃板、5.0助攻，整體投籃命中率也是夠水準的49.5%，目前綠衫軍也以24勝14敗，排名高居東區第3位。