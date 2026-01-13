1金4銀1銅寫榮耀！辜仲諒宴請中華隊「牛排等你們」再拚世界第一

▲ 辜仲諒理事長勉勵選手為國爭光：「我的牛排等你們！」 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

臺灣棒球去（2025）年於國際賽事表現頗有斬獲，中華棒協理事長辜仲諒上週日（11日）特別設宴感謝中華隊努力為國爭光，現場的球員與教練爭相與這位臺灣棒球界大家長合照留念，辜理事長也來者不拒，彷彿「人形立牌」，場面溫馨熱絡，彼此閒話家常、暢聊棒球經，展現棒球大家庭的團結精神。去年剛接任中華奧會主席的蔡家福也全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。

回顧去年國際賽戰果，各級中華隊一共拿下一金、四銀、一銅，辜仲諒理事長也不忘勉勵各級中華隊選手持續精進球技，為國家爭取最高榮譽，「你們是臺灣的驕傲」，也特別鼓勵U15中華隊小球員堅持棒球路，成為臺灣棒球的中流砥柱，未來入選U18國手，「我的牛排等你們！」他承諾繼續扮演中華隊最強後盾，共同朝世界排名第一的目標邁進。

辜仲諒理事長也提及「世界全壘打王」王貞治先生的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要，只要人和就有團隊默契、革命情感，團結一致球就打得好。

各級中華隊在去年國際賽屢傳捷報，囊括U15亞洲盃棒球賽冠軍、U18世界盃棒球賽季軍、亞洲棒球錦標賽亞軍、亞洲盃女子棒球錦標賽亞軍，以及五人制棒球亞洲盃亞軍、世界盃亞軍，臺灣棒球排名目前穩居世界第二。去年掌亞錦賽中華隊兵符、今年名古屋亞運中華隊總教練湯登凱感謝辜仲諒理事長對臺灣棒球投入的用心，長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善的訓練環境，讓中華隊選手無後顧之憂征戰國際棒壇。他也說，以前國際賽較少人關心，但辜理事長總會親臨現場為選手加油，球員們打球的心情比較不一樣。

辜仲諒理事長長期關心各級臺灣棒球發展，國際賽後都會自掏腰包請中華隊大啖燒肉、牛排，歲末年終亦不忘慰勞教練、選手與後勤團隊的一年來的付出與努力。中華棒協上週日舉行

「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，席開15桌，邀請U15亞洲盃、五人制棒球、亞錦賽、亞洲盃女子棒球錦標賽中華隊全體成員、新任中華奧會主席蔡家福，以及中華棒協理監事等140多位棒球人齊聚一堂，不僅象徵臺灣棒球星光熠熠，也預祝中華隊在新的一年旗開得勝。