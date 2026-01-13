44歲曹錦輝秀訓練照引熱議　首秀暫緩登場球團準備驚喜活動　

▲曹錦輝。（圖／曹錦輝粉絲團）

體育中心／綜合報導

44歲前旅美投手曹錦輝重出江湖，加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊引發熱議。球團原先對外預告他將在13日先發對戰廈門海豚，不過福州海俠12日突然公告，曹錦輝目前仍在調整狀態，首度登板時間確定延後，但會在看台舉辦驚喜活動，讓他與球迷見面。

曹錦輝1999年與大聯盟落磯隊簽約，2003年登上大聯盟，成為台灣首位在大聯盟出賽的投手，並且是首位擊出安打的台灣球員。返台後他加入兄弟象隊，但2009年爆發「黑象事件」假球風暴，曹錦輝也被捲入調查，雖因無積極事證獲不起訴處分，仍因職業道德問題遭中職除名並被永久禁賽。

此後曹錦輝能否復出仍是部分球迷期待的話題。雖然這場首秀延期，球隊官方社群仍號召球迷進場應援，表示曹錦輝會到場與球迷互動，提供簽名、合照等活動，盼讓期待已久的球迷不至於撲空。球團也強調，後續參賽安排與相關進度，將透過官方管道第一時間更新。

他曾在2015年重返大聯盟加盟道奇，再度展現球速與話題性，之後也曾與皇家隊體系有交集，並於2017年宣布退休。近期傳聞曹錦輝在自主訓練仍能投出超過150公里的球速，讓外界對他再度登板充滿期待。

曹錦輝粉絲團則發文表示，「為了帶著100%的狀態出賽, 錦輝目前正努力調整中…故球隊原定的先發出賽時間延後了。有最新的消息, 小編會隨時向大家更新唷…」並附上他訓練照片，引起熱議。

