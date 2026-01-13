運動雲

改披龍袍前吐心聲　魔神龍感性告別桃猿：每一刻都彌足珍貴

▲▼2025中職台灣大賽G5，魔神樂 。（圖／記者李毓康攝）

▲魔神樂 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「魔神樂」離開樂天桃猿後，發表感性貼文向前東家與球迷致謝。今年球季他將改名為「魔神龍」，加入味全龍陣容。他13日透過社群發文表示，感謝樂天桃猿球團與球迷，「一起共度的每一刻都彌足珍貴。」

魔神龍去年在例行賽出賽25場，繳出13勝8敗、防禦率2.51的亮眼成績。他在台灣大賽G1擔任先發，主投7局無失分，僅被敲3支安打、投出1次保送並送出2次三振，拿下勝投與單場MVP。魔神樂也曾在封王當天表示，「很希望明年能回來樂天桃猿。」不過，他在去年續約前即設定優先議約期限，不需要等到中職「228洋將條款」後再接洽他隊，味全龍也在期限過後展開積極網羅，最終確定改披龍袍。

魔神龍在貼文中寫道：「我要向樂天桃猿球團表達我最深的感謝，感謝你們給我機會，讓我能夠在中華職棒展開職業生涯。過去兩年對我來說是一段難以忘懷的時光，無論是與隊友、教練團、球團行政人員，還有最重要的球迷們，一起共度的每一刻都彌足珍貴。」

他也提到：「上個球季奪下總冠軍，對我和我的家人而言都是一段難忘的回憶。正是球迷們的支持，讓這段旅程如此美好，你們的鼓勵也將永遠留在我心中，占據特別的位置。感謝你們所付出的一切！」

魔神龍味全龍樂天桃猿中職轉隊球迷感謝

