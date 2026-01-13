運動雲

南檢與統一獅合作滿20年　餅總呼籲：自我管理、拒絕任何不當誘惑

▲統一獅法治教育。（圖／統一獅提供）

▲統一獅法治教育。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒統一獅球隊合作推動法律宣導第20年，特於今（13）日上午邀請統一7-ELEVEN獅隊全體隊職員至本署九樓大禮堂，舉辦「獅法英雄 自律自強——2026統一7-ELEVEN獅法治教育」活動。

本次活動由臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長、本署鍾和憲檢察長、中華職棒聯盟王惠民副秘書長、統一7-ELEVEN獅職棒隊蘇泰安總經理、臺灣臺南地方法院陳本良法官，以及本署王聖豪、錢鴻明主任檢察官等人共同主持。課程由本署許華偉、李佳潔、邱瀞慧、黃振岳等四位檢察官以「獅法達人認證賽」分組搶答搭配檢察官重點解說方式進行，向職棒球員與職員宣導性別平等、拒絕賭博、反毒、反詐騙等法律議題，並播放本署自製反詐短影音，以提升參與者對常見涉法風險之辨識與防範能力。

▲統一獅法治教育。（圖／統一獅提供）

▲統一獅法治教育。（圖／統一獅提供）

活動中，臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃檢察長勉勵球員表示：「棒球是臺灣的國球，各位球員肩負引領臺灣向上的力量，也是所有國人的希望所在；大家的一舉一動都代表著國人對球員的期待。今日的法治宣導，則象徵檢察署及各協力單位作為各位最堅強的後盾與最支持的力量，期待大家攜手打造更優質的職棒環境，引領臺灣持續向上。」本署鍾檢察長致詞時亦特別換穿統一獅隊球衣，以資深球迷身分期許每位球員成為「獅法英雄」、作為眾人表率，並祝福新球季有最傑出表現，最終以總冠軍之姿前進總統府。

蘇泰安領隊也特別感謝台南地檢署，20年來持續的法治教育，提醒獅子軍們一定要場上打拼，場下自律守護家人，在法治管理上成為中職的典範。林岳平總教練也表示，球員一定要從這次課程中好好學習，從各方面做好自我管理，拒絕任何不當誘惑。

法治教育課程從『性別平等』、『詐欺陷阱』、『拒絕毒品』、『賭博防治』等四大面向，藉由趣味問答帶出相關的法律知識，地檢署更準備了互動小遊戲，要讓選手們用實際的體驗，更加深此次課程的印象。

此外，臺灣臺南地方法院陳法官、中華職棒聯盟王副秘書長與統一7-ELEVEN獅隊蘇總經理也共同提醒球員，務必提高警覺、防範新興「線上賭博」與變形賭博模式。若涉入不法，除可能面臨嚴峻司法調查，亦將引起社會關注，甚至傷及球員、球團及中華職棒聯盟整體形象。期盼透過本署檢察官精心規劃之法治教育課程，使正確法律觀念深植每位職棒球員與職員心中，維護職業棒球賽事在公平、公正的環境下進行。

活動現場並邀請臺南市政府警察局、臺南市政府毒品危害防制中心等單位派員設置宣導攤位，與球員近距離互動，透過反酒駕、反毒、反詐騙等主題有獎徵答及宣導品發放，以生動活潍方式說明日常生活可能遭遇的涉法陷阱。期盼所有職棒球員恪遵法令、潔身自愛，共同營造清新健康的職棒環境，讓我國職業棒球在公平、乾淨的競賽氛圍中，持續帶給國人正面力量。

▲統一獅法治教育。（圖／統一獅提供）

▲統一獅法治教育。（圖／統一獅提供）

