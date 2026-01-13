年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

▲ 「連春節都放棄」韓媒：台灣為拚WBC 8強展開地獄訓練，向韓國宣戰？（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，台灣隊備戰動向不只受到國內關注，也引發韓國媒體高度警戒。韓媒《Xports News》等體育媒體近日接連報導，指出台灣為了備戰經典賽，農曆春節僅休息4天，總教練曾豪駒已確定自1月15日起展開集訓，甚至在大年初三就恢復訓練，形容這是「為了8強而展開的地獄式訓練」，並直指台灣已將「3月8日台韓戰」視為生死決戰。

韓媒分析，台灣之所以如此壓縮年假，是因為在C組賽事中，日本被視為「難以撼動的存在」，韓國若想晉級8強，「擊敗台灣」幾乎是唯一道路；同樣地，台灣也清楚，與韓國一戰將直接左右晉級命運，因此提前進入「實戰模式」，展現強烈企圖心。

報導也特別提到，台灣在2024年WBSC世界12強賽擊敗日本奪冠，早已不是過往被日、韓壓制的「第三勢力」。 另外，近年韓國在未派出大聯盟球員的情況下，面對台灣屢屢陷入苦戰，包括2019年12強賽0比7慘敗，主因在於台灣實力快速成長，以及韓國先發投手戰力相對薄弱。

韓國媒體如今對台灣的描述，從過去略帶輕視，轉為「高度警戒」，甚至以「魔鬼訓練」形容中華隊的備戰節奏。

《Xports News》引述台灣媒體報導指出，「台灣代表隊總教練曾豪駒表示，春節期間僅休息4天，展現晉級8強的強烈意志。2024年12強奪冠後，台灣棒球的氣勢非常驚人。」

在相關新聞底下，不少韓國球迷也留言表示，「台灣現在真的很拚」、「3月8日那場比賽，韓國會很辛苦」，顯示台灣已被韓國視為晉級路上的最大變數。