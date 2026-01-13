運動雲

高國輝升任一軍打擊、林哲瑄接手二軍外野　新季驗收美、日進修

▲高國輝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將公布2026年教練團名單，高國輝由二軍升上一軍，擔任打擊教練；而去年退休的林哲瑄，則接下二軍外野守備兼跑壘教練一職，正式展開教練生涯。

富邦悍將今年也安排高國輝，帶領王念好、陳愷佑、高捷、林莛育等年輕球員赴美進修。去年高國輝曾以教練身分前往日本火腿隊參與秋訓，今年則改至美國交流。日前談到球員赴美進修的目的時，高國輝表示，並不奢望短時間內出現巨幅成長，而是希望球員能真正理解訓練的意義與幫助。他強調：「希望他們能夠懂得其中的原理，不只是照做，卻沒有去思考。」

林哲瑄則是在去年季中震撼宣布退休，休季期間也持續進修，球團安排他前往日本火腿隊參與秋訓。日前受訪時，林哲瑄分享火腿鬥士對新人訓練有相當系統化的規劃，尤其重視球員前3年的體能養成，包括飲食管理、重量訓練，以及明確的目標設定，例如在一年內增加一定公斤數的肌肉量。

林哲瑄也提到，體能訓練並非一味追求大量訓練，而是透過跑步、折返跑、敏捷與功能性訓練等方式進行，每次秋訓大約安排8趟完整課程。這種注重細節與系統性的球員養成方式，也讓他對未來轉任教練角色充滿期待。

高國輝與林哲瑄過去都是富邦悍將的重要外野火力基石，如今轉換跑道、投入教練行列，肩負起培育新生代球員的任務，期盼能將自身經驗傳承，協助悍將在新球季中闖出佳績。

