12強曾被台灣打爆　高永表意外入選WBC韓國隊：完全沒想過

▲▼世界12強棒球賽韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國投手高永表在世界12強賽被中華隊打爆後，原本並未預期自己會被徵召WBC，甚至已自費規劃迷你訓練營準備新賽季，卻因突如其來的國家隊召喚，拋下學弟改行程向國家隊報到。

《日刊體育》指出，高永表原本打算與後輩投手前往濟州島提前備戰新球季，並自掏腰包負擔多數訓練與生活費用，協助年輕球員調整狀態。不過在接到國家隊通知後，他先返回首爾，再轉往塞班參與集訓。

高永表表示：「真的完全沒想到會入選國家隊。去年看到很多年輕投手投球，大家球速都很快，我以為會是後輩們去（塞班）。而且我在12對強對台灣那場比賽表現不好（投2局失6分），所以早就放下期待，沒想到還是迎來了機會。」

其實他從新年一開始就持續調整身體狀況，並與一位KT出身訓練師經營的訓練中心人員，一起在濟州島籌辦迷你訓練營。後輩投手4人一同參與。高永表笑著說：「以幫助後輩的出發點一起訓練，真的很好。一起練對調整身體也有幫助。現在的身體狀況非常好，傳接球時的平衡感也很不錯。」

高永表最後只訓練了約5天就必須提前離開，與韓國隊一起到塞班島集訓。他坦言：「在12強賽對台灣時，並非最佳狀態。那次我深刻體會到，在狀況不好的情況下上場，反而會對球隊造成困擾。所以這次我更努力把身體狀態準備好。」他也以自身經驗提醒後輩。

報導指出，從2020東京奧運、2023年WBC，到2024年12賽，高永表歷經所有成年級國家隊賽事，這些經驗對年輕投手而言是莫大資產。他對後輩們說：「國際賽的壓力、在眾多觀眾面前投球，一定會很困難，但我認為這就是國家隊投手必須克服的部分。」他也補充：「我能給年輕選手的，與其說是技術，不如說是心理層面的建議，希望他們能抱持『被打也沒辦法，就專注投好自己的球』的心態。」

高永表不只希望洗刷上屆賽事的遺憾，也肩負著提升近年國家隊聲勢的責任感與使命感。他最後表示：「我相信後輩們會表現得很好，我自己也要做好。我相信大家都能做到。」展現對WBC舞台的強烈決心。

【雲豹現身】德國動物園雲豹Suki近距離賣萌！秒被圈粉♥

