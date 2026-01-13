「態度不對我會直接罵！」大E人陳念琴擂台上鐵血　甜甜圈意外收服主持人

▲拳擊國手陳念琴。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

「拳擊女王」陳念琴13日她在新節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》首映記者會上展現了「超級E人」的熱情活力，更首度吐露自己在競技場背後，如何透過運動科學（Sports Science）建立自信，以及她身為資深國手，對學弟妹在場上近乎嚴苛的「態度要求」，也透露自己今年的備戰計畫。

對於陳念琴而言，運動科學的介入是訓練生涯的一次重要轉型，她感性分享，過去的訓練往往仰賴教練的肉眼觀察與選手自身的感覺，帶有濃厚的「土法煉鋼」色彩。然而，現在透過精準的數據收集，不僅讓訓練更有效率、更省力，最重要的是「增加了自信」。

「運動科學不僅能提升我的抗壓能力，也能讓我增加自信。」陳念琴表示，當訓練表現能以科學數據呈現時，選手能更明確地掌握自己的競技狀態，在踏上高壓的國際賽場前，心理上已經有了紮實的數據支撐，這正是她能維持強大心臟的關鍵。

儘管私下個性活潑熱情，但一進到訓練場，陳念琴也透露自己便會切換到「鐵血模式」，雖然她自認情緒管理不錯，脾氣也很好，但唯一不能觸碰的底線就是「訓練態度」。

「我不常情緒失控，但學弟妹態度不對，我真的會直接罵。」陳念琴直言，她極度重視訓練的初衷與嚴謹度。有趣的是，這種嚴厲背後藏著極深的細膩。她分享，自己有時候也會主動找學弟妹溝通與開導，許多人往往在談話中感受到「終於有人懂我」而落淚，「看到他們哭出來，代表他們理解了這份堅持。」

▲屠潔、陳念琴、文姿云、張筑涵、吳詩儀出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

談到目前的備戰現況，陳念琴正處於關鍵的「冬訓」階段。從 11 月底開始到現在，她正全力投入專項體能、一般體能與肌力的強化，為新賽季打下穩固基礎。

陳念琴精準地分析，目前她所屬的量級競爭極其殘酷，前4名幾乎都是亞洲選手，競爭強度等同於奧運。因此，她計畫在 1 月底結束基礎訓練後，隨即展開歐洲移地訓練，透過對抗不同球風的強敵來調適身體狀況。

而節目製作人兼主持人屠潔也分享了陳念琴私下可愛的一面，表示最初在霧台山訓時，清晨5點的低溫與疲累讓主持團隊與選手間有些生疏，但陳念琴卻在拍攝結束後，主動推薦山下好吃的私房甜甜圈，甚至大方表示只要說「念琴推薦」老闆就會送驚喜，屠潔以為報她的名字可以打折，沒想到陳念琴卻說，「沒有，但老闆會多送我。」讓屠潔哭笑不得，這種大剌剌又體貼的舉動，迅速化解了拍攝現場的緊繃感，也讓大家見識到這位拳擊女王在擂台下的反差萌。