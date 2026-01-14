運動雲

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在美國加州地方電視台《SportsNet LA》擔任洛杉磯道奇比賽轉播的播報員尼爾森（Stephen Nelson），日前登上《MLB Network》節目時，分享了他與大谷翔平之間的一段趣事。

節目談到「大谷平時在隊內是否都講日文」時，尼爾森予以否定，並回憶起去年2月舉行的球迷感謝活動「DodgerFest」上的一幕，藉此形容大谷的英語能力。

「我當時想用日文問翔平一個問題，『你的愛犬Decoy跟山本由伸愛犬是朋友嗎？』結果他直接用英文回我，整個局勢瞬間被他逆轉。現在我們都是用英文在聊天。」

雖然被「反將一軍」，尼爾森仍表達尊敬之意，「不管是日本選手還是拉丁裔選手，我都能理解他們希望透過翻譯來溝通的心情，因為不想說出失禮的話。看到選手努力用非母語表達自己，真的會讓人由衷敬佩。」

他也分享自己曾挑戰日文的經驗，「當翔平獲得聯盟主席特別表彰時，那是我職涯中最緊張的一刻。我得用事先準備好的日文唸出致詞內容，那種感覺就像是全裸站在眾人面前一樣，一直在想『剛剛有沒有講對？』」

節目中隨後播放當時的畫面，尼爾森以日文說道：「大谷選手，我們有一個特別的發表。日文不好，請多包涵。」結果聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）笑著回應：「謝謝你，日文很好喔，等一下會被（大谷）打分數。」

尼爾森透露，大谷事後真的幫他評分，「明明稱不上是A級表現，他卻給了我一個A。我很想請他當我的日文老師呢！」逗得現場一片笑聲。

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

拒絕因性別被貼標籤！文姿云：希望有天我們只被看見專業

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

