大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

在美國加州地方電視台《SportsNet LA》擔任洛杉磯道奇比賽轉播的播報員尼爾森（Stephen Nelson），日前登上《MLB Network》節目時，分享了他與大谷翔平之間的一段趣事。

節目談到「大谷平時在隊內是否都講日文」時，尼爾森予以否定，並回憶起去年2月舉行的球迷感謝活動「DodgerFest」上的一幕，藉此形容大谷的英語能力。

「我當時想用日文問翔平一個問題，『你的愛犬Decoy跟山本由伸愛犬是朋友嗎？』結果他直接用英文回我，整個局勢瞬間被他逆轉。現在我們都是用英文在聊天。」

雖然被「反將一軍」，尼爾森仍表達尊敬之意，「不管是日本選手還是拉丁裔選手，我都能理解他們希望透過翻譯來溝通的心情，因為不想說出失禮的話。看到選手努力用非母語表達自己，真的會讓人由衷敬佩。」

他也分享自己曾挑戰日文的經驗，「當翔平獲得聯盟主席特別表彰時，那是我職涯中最緊張的一刻。我得用事先準備好的日文唸出致詞內容，那種感覺就像是全裸站在眾人面前一樣，一直在想『剛剛有沒有講對？』」

節目中隨後播放當時的畫面，尼爾森以日文說道：「大谷選手，我們有一個特別的發表。日文不好，請多包涵。」結果聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）笑著回應：「謝謝你，日文很好喔，等一下會被（大谷）打分數。」

尼爾森透露，大谷事後真的幫他評分，「明明稱不上是A級表現，他卻給了我一個A。我很想請他當我的日文老師呢！」逗得現場一片笑聲。