亞瑞納多轉戰響尾蛇！紅雀送走8屆全明星啟動重建

▲亞瑞納多（Nolan Arenado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊於美國時間週二完成重磅交易，從聖路易紅雀換來8屆全明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），也正式為紅雀長達一年多、試圖處理這筆高額合約的布局畫下句點。

紅雀在這筆交易中換得右投新秀馬丁尼茲（Jack Martinez），並支付響尾蛇3100萬美元，協助分攤艾倫納多未來兩年合約中剩餘的4200萬美元。為促成交易，亞瑞納多也同意放棄其「拒絕交易條款」。

這是紅雀新任棒球營運總裁布隆（Chaim Bloom）上任後，冬季第三度送走擁有拒絕交易條款的球員。此前紅雀已將投葛雷（Sonny Gray）與一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）分別交易至紅襪。三筆交易合計，紅雀共支付了5900萬美元。

布隆表示，「隨著我們持續向前，我們很高興能為組織再添一名具潛力的投手新秀，也期待這筆交易為多位球員帶來在大聯盟層級站穩腳步的機會。」

22歲的馬丁尼茲去年以第八輪自亞利桑那州立大學被選進，但簽約後尚未登板。大學最後一季，他在77.1局中送出110次三振、33次保送，防禦率5.47。

亞瑞納多被擺上交易名單已超過一年，去年甚至動用拒絕交易權，阻止被送往太空人，最終續留紅雀。上季他出賽107場，繳出打擊率0.237、12轟、52分打點的成績，表現較過往略顯下滑。不過他仍被視為聯盟最具影響力的三壘手之一，生涯累積10座金手套、6座白金手套，打擊三圍為.282/.338/.507，並敲出353支全壘打。

亞瑞納多原本在2019年球季前與洛磯簽下9年2.75億美元長約，2021年透過交易轉戰紅雀，目前合約還剩兩年。響尾蛇本季將支付他2700萬美元年薪中的500萬，明年則分擔1500萬中的600萬。

響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）表示，「我們一直很欣賞他打球的方式，以及他在場上、場下帶來的影響力。我認為他非常適合我們。我知道他多麼渴望勝利，而這對我們來說同樣重要。」

布隆在聲明中表示，「我們感謝諾蘭這五年來為紅雀所做的一切，無論場上或場下，他的拚勁、競爭心，以及帶給我們的所有回憶。」

近幾週亞瑞納多的市場熱度升溫，特別是在布萊格曼（Alex Bregman）簽約小熊後，響尾蛇與紅雀談判明顯加速。響尾蛇自去年將蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）送往水手後，便持續尋求三壘戰力升級，如今如願補進重量級人選。

交易完成後，紅雀陣中已無任何球員合約延續至2026年以後，團隊薪資略高於1億美元，最高薪為梅（Dustin May）的1,250萬美元。消息指出，紅雀也正與多支球隊洽談交易「超級工具人」唐諾文（Brendan Donovan）。