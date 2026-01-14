總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

▲2026鴻海女子高爾夫公開賽14日舉辦記者會，台灣吳佳晏(左)、日本河本結(右)代表出席。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者杜奕君／台北報導

2026年台灣鴻海女子高爾夫公開賽傳來重大突破，台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）14日聯合宣布，這場賽事將正式納入JLPGA正巡賽行列，成為日巡睽違48年再度回歸台灣的賽事，同時也是JLPGA自46年前以來唯一設於海外的站點。為了提升規模，鴻海科技集團攜手日本SoftBank Corp.（軟銀公司）加碼，將總獎金拉高至200萬美元，讓這場比賽成為2026年JLPGA全年獎金排名第二高的賽事。

台灣鴻海女子高爾夫公開賽近兩年以「高獎金、高積分、高強度」三大特色，逐漸建立國際品牌。今年不僅規格再升級，更獲JLPGA官方認證，正式列入2026年度巡迴賽程。14日的記者會上，TLPGA理事長黃璧洵、JLPGA副會長松尾貴子及鴻海科技集團副總經理巫俊毅共同宣布這項消息。這不僅為台灣女子高球發展寫下新頁，也展現鴻海運用全球科技領導力，成功將賽事推向國際舞台。

JLPGA是亞洲女子高球最高殿堂、全球僅次於美巡的第二大巡迴賽，曾培育出樋口久子、宮里藍等傳奇球星，台灣高球名將涂阿玉更在日巡賽事累積71冠、7度獲賞金后，職業生涯共奪115勝，創下世界紀錄。此次日巡賽事重返台灣，TLPGA理事長黃璧洵表示，能與JLPGA攜手主辦海外巡迴賽，並將總獎金提升到200萬美元，不僅強化TLPGA賽事實力，也讓台灣球迷近距離感受頂尖競技。

JLPGA副會長松尾貴子專程來台，肯定TLPGA與鴻海過去兩年辦理國際賽事的實力，並表示：「今年的賽事已達到亞洲旗艦級水準，期待明年帶領日本選手來台，共同締造高水平對決。」

記者會現場還邀請到2025年JLPGA積分榜第三名、暱稱「絲帶女孩」的河本結首次來台，體驗台灣年節文化並揮毫寫下「煌」字春聯，展現對賽事的企圖心。台灣「最強新人」吳佳晏則以「春」字祝福大家，並期許自己從新賽季起持續突破，為台灣爭光。

鴻海自2024年起積極推動台日體育交流，今年啟動「台日運動交流三部曲」，從2月底的台日棒球國際交流賽揭開序幕，3月初號召員工赴日本東京應援WBC賽事，最終壓軸就是這場女子高球國際賽，希望將全民挺中華隊的熱情延伸至高爾夫球場。

2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽預計於3月12日至15日在桃園東方高爾夫球場舉行，歡迎全台高球迷到場見證台日聯手打造的國際高球盛事。