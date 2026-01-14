運動雲

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

▲▼2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽14日舉辦記者會，台灣球員吳佳晏(左)、日本好手河本結(右)代表出席。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽，台灣球員吳佳晏現身喊話拚年度第一。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者杜奕君／台北報導

被列入日巡正巡賽事的2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽，將於3月12日至15日在桃園東方高球場開打。這也是日巡正巡賽睽違48年重返台灣，總獎金也加碼到200萬美元。台灣高球好手吳佳晏近期積極備戰，也期待能在台灣主場出發，期許自己能朝年度第一名的目標前進。

回顧過去在日本征戰的經歷，吳佳晏直言語言障礙是初期最大的挑戰，剛開始時既不熟悉日文，也不認識當地選手，只能靠自己摸索。

不過，她很快適應環境，結交了不少朋友，這些新朋友不僅教她日語，也幫助她學會如何與人互動。為了克服語言難關，吳佳晏曾一週安排兩到三次一對一家教課程，如今已能順利用日語溝通，日常對話不成問題。她也分享，最初對日本繁複的問候語感到驚訝，但隨著時間過去，這些文化差異也漸漸變成生活的一部分。

身為鴻海贊助選手，吳佳晏坦言主場作戰難免會有壓力，但更多的是期待與興奮。她希望能為鴻海爭取佳績，同時也計劃帶來台參賽的日本朋友體驗台灣美食與風景。

談到新賽季目標，吳佳晏表示，「去年總排名第13，今年則立志挑戰第1名。她回憶，去年頒獎典禮看見冠軍選手領獎的風采，讓她下定決心要朝頂尖選手邁進，雖然知道過程充滿挑戰，但她充滿信心要全力以赴。」

技術層面上，吳佳晏去年五月在比賽中大膽嘗試「鷹爪式」推桿握法，從原本右手在下的傳統打法，改為較具突破性的鷹爪式。

她回憶，當時推桿狀態不理想，臨時與桿弟討論後，在過場休息短短30分鐘內嘗試新握法，沒想到效果意外出色，從此沿用至今。吳佳晏表示，練習一兩周後就掌握到訣竅，目前推桿表現穩定，平時也會針對不同情境多方練習，保持臨場應變能力。

