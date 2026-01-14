衛冕軍輔大終戰贏球仍出局！台體確定挺進四強　南華命運待15日

▲輔大林廷之。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

衛冕軍輔仁大學14日複賽最終戰以4比2擊敗中信科大，不過累計3勝4敗，仍無緣晉級四強。台灣體大晚場則以3比1力克南華大學，以6勝1敗戰績確定挺進四強；南華大學複賽以4勝3敗作收，能否晉級仍須視15日最後一天戰果而定。

輔大2局上由第9棒楊奕辰在兩出局後敲出二壘安打開啟攻勢，林廷之隨後適時安打先馳得點。4局上李昱杰、趙睿勝接連安打，楊奕辰擊出滾地球推進，並把握對方捕逸跑回1分，林廷之再敲安打追加打點。7局上輔大再靠曾譯威的高飛犧牲打添分。林廷之單場雙安、貢獻2打點，獲選單場MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手方面，周承竑中繼4局，被敲3安打，失1分非責失，拿下勝投；張梓鋒後援1局無失分，成功守住勝果。

台灣體大與南華大學形成投手戰，已確定晉級的台體採用投手車輪戰，合計8名投手輪番上陣。先發投手洪晨勛投3局送出5次三振、無失分；蘇鑫洋中繼1局失1分，其餘投手皆未失分。朱柏翰投0.1局成功關門，拿下救援成功，勝投則由柯楊承勛獲得。

台體5局上以0比1落後，6局下靠黃世豪、黃信評接連安打扳平戰局；7局上柯皓鈞安打上壘後，陳柏儒、劉宇翔連續安打各添1分，最終以3比1擊敗南華大學。