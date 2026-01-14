快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

運動雲

▲周杰倫參加澳網「一分大滿貫賽」，首輪沒有任何出拍機會就輸掉比賽。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

華語歌壇天王周杰倫參戰今年的澳洲網球公開賽，以球員身分參與本屆「一分大滿貫」賽，只不過根據大會籤表，周杰倫的國籍竟被列為「CHN」（指中國）而非中華民國所使用的「TPE」，引發外界關注熱議。周杰倫面對對手強勢對角發球，周董毫無回擊機會，首輪就輸掉比賽淘汰。

 
 
 
 
Australian Open（@australianopen）分享的貼文

澳網「1分大滿貫」為賽史首創，每場都以1分決勝負，並透過猜拳決定發球，共有48位職業與業餘球員抽籤對決。

周杰倫此次以球員身分參與「一分大滿貫賽」，首輪對手為一名24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），此次冠軍將能獲得100萬澳幣獎金，折合台幣大約2116.5萬台幣，賽前他也宣告若能順利奪冠，獎金將全數捐出作為公益使用。

除了周杰倫外，台灣另一位職業網球女將葛藍喬安娜也參與此次賽事，並且一路過關斬將闖入最終48強賽。

不過葛藍喬安娜在此次大會籤表，國籍為「TPE」，但周杰倫反而被列為「CHN」，但由於此次賽事並非正式性質，因此國籍地是否為誤植，則仍須後續大會提出說明。

▲周杰倫首輪就遭到淘汰。（圖／路透）

進入正式賽事後，賽事也選擇在可容納1.5萬人的Rod Laver Arena進行，連闖4關闖入48強的葛藍喬安娜，被分在上半部籤表，首輪賽事她經歷12拍來回，順利勝出進入次輪賽事。

周杰倫所屬為下半部籤表，這位46歲華語歌壇天王賽前由愛妻昆凌陪伴，身穿一件背後繡有網球拍圖樣的米色夾克亮相，也和前世界球王「小蠻牛」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）開心聊天互動。

正式登場後周杰倫以一身黑T恤、黑短褲，還相當酷帥的戴上黑色墨鏡登場，比賽在台灣時間晚間5點13分開打，但對手一次對角強勢Ace球球，讓周杰倫毫無反應回擊機會就輸掉比賽，首輪賽事即宣告淘汰。

▲編號第46號選手的周杰倫參加澳網一分大滿貫賽，國籍被列為「CHN」。（圖／翻攝自一分大滿貫籤表）

