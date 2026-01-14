運動雲

詹皇轟31分9籃板10助攻準大三元　湖人25分狂勝老鷹

記者杜奕君／綜合報導

近期狀態低迷，苦吞3連敗的NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，14日回到主場拿來訪的亞特蘭大老鷹開刀，湖人41歲精神領袖詹姆斯（LeBron James）全場狂轟31分、9籃板、10助攻，「金童」唐西奇（Luka Doncic）也貢獻27分、5籃板、12助攻，紫金大軍最終141比116狂勝，順利在主場贏球止敗。

日前因團隊手感低迷輸給西區後段班球隊沙加緬度國王，湖人今日回到主場終於找回準星，現年41歲的精神領袖詹姆斯，此戰大殺四方以6成命中率狂轟31分、9籃板、10助攻的準大三元，加上唐西奇27分外帶狂傳12次助攻，湖人自開賽便一路領先，上半場取得21分大幅領先，比賽也就此定調，最終以25分之差擊潰老鷹。

湖人全場6人得分達雙位數，除了雙星詹姆斯、唐西奇表現優異外，主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）也有17分、18籃板貢獻。

慘敗收場的老鷹方面，扛起球隊新一哥招牌的強森（Jalen Johnson）此戰手感低迷，全場僅有13分、3籃板、6助攻，全隊以亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的26分最高，剛剛被交易來的射手麥卡則有25分進帳。

▲詹皇轟下31分準大三元，率領湖人痛宰老鷹終止3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇轟下31分準大三元，率領湖人痛宰老鷹終止3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

