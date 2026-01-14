運動雲

大逆轉！獨行俠「一眉」戴維斯不開刀了　將休養至少6周

▲▼勇士獨行俠聖誕大戰，柯瑞、佛拉格、戴維斯、湯普森。（圖／路透）

▲獨行俠戴維斯不進行手術，將休養至少6周。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠陣中明星長人「一眉」戴維斯（Anthony Davis）在台灣時間14日凌晨一度傳出將進行手術，治療左手傷勢。但經過與醫療團隊進行最後磋商後，狀態意外「大逆轉」，戴維斯確定將不動刀治療，改以休養方式停賽至少6周。

身為獨行俠當家球星，過去幾個月內，戴維斯都與大小傷勢不斷抗衡，在上周遭遇猶他爵士比賽中，戴維斯更是出現左手傷勢，且由於醫療團隊評估傷及韌帶，可能需要數個月時間進行恢復。

根據《ESPN》報導，稍早戴維斯一度傳出將進行手術治療，不過經過最終評估，仍選擇以不動刀的方式休養，但恢復時間至少6周，甚至可能長達8周以上。

但由於本季「球員交易截止大限」在美國時間2月5日，戴維斯傳出手傷必須長期休養後，獨行俠後續是否會啟動交易，也成為外界關注焦點。根據《ESPN》報導，目前球隊已經與多支對於戴維斯感到興趣的隊伍進行談判，但相關協商仍處在進行階段。

現年32歲的戴維斯，是在上季交易大限前，經由當時震撼全球的驚天交易，與「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家，從洛杉磯湖人轉隊而來，但戴維斯轉隊而來後依舊維持「玻璃人」體質，至今僅為獨行俠出賽了29場例行賽。

而獨行俠在本季選進「白人希望」選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）後，似乎也對於戴維斯整體地位產生動搖，也開始出現可能再次遭到交易傳聞。

本季當戴維斯在陣時，獨行俠打出10勝10敗的不錯成績，但在他缺陣時，球隊戰績則僅剩5勝15敗。本季戴維斯出賽20場，平均可貢獻20.4分、11.1籃板、2.8助攻以及1.7阻攻。

