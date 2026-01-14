後藤光尊幽默自介「日本FA總教練」　點名林岱安助悍將拚台灣大賽

▲富邦悍將總教練後藤光尊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

悍將新任一軍總教練後藤光尊14日出席林岱安記者會上幽默表示，自己「今年也算是從日本FA來的總教練」，隨後正式自我介紹為富邦悍將總教練後藤光尊。他透露，在得知林岱安行使FA後，便立即聯絡球團相關人員陳昭如，表達希望網羅林岱安的想法，「非常期待岱安的表現。」後藤也呼應球團規劃，期盼林岱安能帶動年輕選手成長，成為球隊重要助力。

富邦悍將去年球季結束後積極透過自由球員制度補強戰力，於12月5日宣布網羅捕手林岱安並完成簽約，合約為7年球員附帶教練約、總值最高5600萬元。球團規劃於1月14日舉辦加盟記者會，正式對外介紹林岱安成為悍將一員，並分享加盟心情。悍將指出，林岱安是隊史首位透過自由球員制度加盟的球員，對球隊具有指標意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後藤強調，雖然不希望一直提起球隊上季戰績墊底，但新球季目標就是朝台灣大賽邁進，「要達到這個目標，就需要岱安的力量來幫助球隊。」他提到今年球隊迎來新的教練團與新選手，希望大家團結一心，打造「新的富邦悍將」，也向球迷喊話新球季多多指教。

林岱安現年擁有11年一軍資歷，自2015年踏入中職以攻守俱佳著稱，蹲捕能帶給投手群穩定感，打擊端也常在關鍵時刻建功。生涯盜壘阻殺率3成56、捕手守備率9成92，並於2019、2021年兩度奪下捕手金手套，2021年另獲最佳十人捕手肯定。