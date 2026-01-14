快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

▲全恩菲正式加入NEW TAIPEI QUEENS。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今(14日)宣布，全恩菲正式加入啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS行列。全恩菲曾於12月20、21日擔任國王主場聖誕嘉賓，以甜美形象與充滿感染力的表現，擄獲球迷目光。她將於接下來主場賽事中登場，與球迷一同應援。

全恩菲擁有亮眼外型與親和力，舞台魅力十足，過去在聖誕主題賽事中首次踏上國王主場，展現敬業態度與滿滿熱情，不僅帶動現場氣氛，也在社群上引發球迷熱烈討論，留下深刻印象。

球團同步宣布，將於2月1日為全恩菲舉辦個人見面會，讓球迷能近距離互動，本次活動僅限120名參加，票種分為 VVIP粉絲區與VIP應援區，售票將分三階段進行，1月16日18:00–23:59開放季票球迷優先購，1月17日12:00–17:00提供王道銀行新北國王聯名卡卡友優先購，並於當日18:00 全面開賣。商品部也將推出周邊商品，更多詳細活動內容請持續鎖定球團公告。

談到正式成為 NEW TAIPEI QUEENS 一員，全恩菲表示，「再次回到新北國王的主場，我真的超級期待！上次擔任聖誕嘉賓，就被球迷的熱情感染，讓我留下珍貴的回憶。這次能以正式成員身分登場，我期待和球迷們一起享受每一刻的激情！」