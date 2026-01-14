林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

▲ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將以自由球員制度網羅捕手林岱安，副領隊林威助在加盟記者會與受訪時，完整說明球團評估與洽談過程，並直言林岱安是球隊補強捕手戰力的「首選人選」。林威助透露，在林岱安取得FA資格的第一時間，便與總教練後藤光尊討論，雙方意見一致，隨即請領隊與經紀人展開接觸，而他自己則在中後期親自與林岱安聯繫。

林威助指出，捕手在球隊防守體系中扮演極為關鍵的角色，「投手之後就是捕手」，不僅需要穩定的接捕、擋球能力，更要具備引導投手與臨場溝通的能力。他形容捕手就像是「第二個總司令、第二個總教練」，能直接影響比賽走向，而林岱安正是能在這個位置上幫助球隊贏球的關鍵人物。

談到為何將林岱安列為補強首選，林威助表示，自己在過去擔任總教練期間就長期觀察他的蹲捕狀況，非常欣賞他與投手之間的溝通協調能力與穩定接捕表現，「有他在，投手在投手丘上可以更放心，專注做好自己的工作。」這也是球團一致認為必須把握機會爭取他的原因。

林威助也強調，補強林岱安不只是填補捕手位置，而是整體戰力的提升。他具備清楚的配球模式與穩定的接捕能力，能為投手群帶來安定感，同時在場上、場下的態度與自律性也備受肯定。球團期待年輕捕手能在近距離觀察與學習中成長，將林岱安視為重要榜樣。

針對既有捕手群與去年選進的新秀，林威助認為林岱安的加入將形成良性互補，進一步提升捕手群的強度、深度與穩定性。接下來春訓期間，將交由教練團觀察與調整節奏，讓林岱安順利融入體系。林威助最後也感謝林岱安對球團未來規劃與方向的認同，期待他在悍將新篇章中發揮關鍵影響力。

▲林岱安FA加盟富邦悍將，悍將領隊陳昭如（左）、執行副領隊林威助（右）。（圖／記者楊舒帆攝）