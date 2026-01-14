運動雲

>

林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

▲▼ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將以自由球員制度網羅捕手林岱安，副領隊林威助在加盟記者會與受訪時，完整說明球團評估與洽談過程，並直言林岱安是球隊補強捕手戰力的「首選人選」。林威助透露，在林岱安取得FA資格的第一時間，便與總教練後藤光尊討論，雙方意見一致，隨即請領隊與經紀人展開接觸，而他自己則在中後期親自與林岱安聯繫。

林威助指出，捕手在球隊防守體系中扮演極為關鍵的角色，「投手之後就是捕手」，不僅需要穩定的接捕、擋球能力，更要具備引導投手與臨場溝通的能力。他形容捕手就像是「第二個總司令、第二個總教練」，能直接影響比賽走向，而林岱安正是能在這個位置上幫助球隊贏球的關鍵人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到為何將林岱安列為補強首選，林威助表示，自己在過去擔任總教練期間就長期觀察他的蹲捕狀況，非常欣賞他與投手之間的溝通協調能力與穩定接捕表現，「有他在，投手在投手丘上可以更放心，專注做好自己的工作。」這也是球團一致認為必須把握機會爭取他的原因。

林威助也強調，補強林岱安不只是填補捕手位置，而是整體戰力的提升。他具備清楚的配球模式與穩定的接捕能力，能為投手群帶來安定感，同時在場上、場下的態度與自律性也備受肯定。球團期待年輕捕手能在近距離觀察與學習中成長，將林岱安視為重要榜樣。

針對既有捕手群與去年選進的新秀，林威助認為林岱安的加入將形成良性互補，進一步提升捕手群的強度、深度與穩定性。接下來春訓期間，將交由教練團觀察與調整節奏，讓林岱安順利融入體系。林威助最後也感謝林岱安對球團未來規劃與方向的認同，期待他在悍將新篇章中發揮關鍵影響力。

▲▼林岱安FA加盟富邦悍將，悍將領隊陳昭如（左）、執行副領隊林威助（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林岱安FA加盟富邦悍將，悍將領隊陳昭如（左）、執行副領隊林威助（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識　味全龍洋投戰力升級

鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識　味全龍洋投戰力升級

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

熱門新聞

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1女神全恩菲　震撼加盟新北國王啦啦隊

2亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

3韓國教頭警戒：台灣變更難對付　

4道奇主播想秀日文！大谷竟全英文回擊

5AD韌帶損傷將動刀　獨行俠可能交易他

最新新聞

1林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

2林岱安想像對決布雷克：可能會哭

3林岱安回顧與林威助大學緣分

4林岱安全新應援曲曝光！感謝獅授權

5總獎金200萬美金　鴻海女子公開賽開打

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366