快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

▲葛藍喬安娜。（圖／取自葛藍喬安娜臉書）

▲葛藍喬安娜。（圖／取自葛藍喬安娜臉書）

記者杜奕君／綜合報導

本屆澳洲網球公開賽，華語歌壇天王周杰倫以球員身分參與本屆「一分大滿貫」賽，但在首輪即吞敗淘汰。不過卻有另一位台灣網球好手葛藍喬安娜一路過關斬將殺入決賽，在和澳洲業餘男子好手史密斯（Jordan Smith）的最終決賽對決，但葛藍喬安娜回擊出界，最終讓來自雪梨的史密斯奪冠，笑擁100萬澳幣冠軍獎金。

澳網「１分大滿貫」為賽史首創，每場都以1分決勝負，並透過猜拳決定發球，共有48位職業與業餘球員抽籤對決。

周杰倫此次以球員身分參與「一分大滿貫賽」，首輪對手為一名24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），此次冠軍將能獲得100萬澳幣獎金，折合台幣大約2116.5萬台幣，賽前他也宣告若能順利奪冠，獎金將全數捐出作為公益使用。不過周杰倫在首戰面對約維奇發出的強勢Ace球無力回擊，首輪就飲恨淘汰。

除了周杰倫外，台灣另一位職業網球女將葛藍喬安娜也參與此次賽事，並且一路過關斬將闖入最終48強賽。

近況火燙的葛藍喬安娜日前才在坎培拉網球國際賽拿下女單冠軍，這也是葛藍喬安娜生涯首座WTA冠軍，目前世界女單排名也上升至117名，為當今台灣女將最高排名。

在挺進「一分大滿貫」賽48強後，葛藍喬安娜更是一路過關斬將挺進冠軍決賽，對手則是澳洲業餘男子好手史密斯，猜拳取得率先發球權的葛藍喬安娜，在一次回擊意外出界，無緣奪冠屈居本次賽事亞軍。

