平野惠一親赴釜山相邀　李大浩曝來台客座原因：實在不好意思拒絕

韓媒《體育朝鮮》以「李大浩親自揭露『驚喜赴台』幕後故事：『總教練特地跑到釜山拜託……實在不好意思拒絕』」為題報導，韓國傳奇重砲李大浩近日親口說明，為何將加入中信兄弟春訓擔任客座教練的原因，透露總教練平野惠一親自跑一趟釜山邀約的幕後故事。

報導指出，李大浩14日出席在大田會展中心舉行的KBO新人說明會，擔任講師，面對10球團共140名新秀（含培育選手）進行近一小時分享，談到職業選手的心態、目標設定與努力的重要性。

至於外界最關注的「赴台客座」話題，李大浩在受訪時透露，中信兄弟總教練平野惠一過去就多次提出邀請，甚至今年冬天還親自到釜山拜訪他。「明明是前輩，卻對我說『大浩桑，不用待太久也沒關係，能不能撥點時間來幫忙』，實在不好意思拒絕。」李大浩也提到兩人過去在日職歐力士猛牛時期結識，2012年至2013年曾是隊友，因此這次邀請更具情誼。

李大浩也補充自己的想法：「人就是要去需要自己的地方。」同時他認為近年台灣棒球整體進步很快，這趟行程對他而言也是「可以學習、研究」的機會。

談到即將到來的世界棒球經典賽（WBC），李大浩表示自己過去多次披上國家隊戰袍，但每次都是壓力極大的舞台。他說，棒球並非事事如人意，希望球迷能給選手更多正向支持，「只要多一點正向應援，球員就能放下壓力，更專心比賽。」他也提到國際賽終究是投手戰，打者在3月不容易把身體狀態調整到最好，因此更期待投手群準備到位、打線能提供支援，讓投手能更安心上場。

《體育朝鮮》並回顧李大浩的生涯成就，他在韓職、日職與美職都留下代表性足跡，2022年引退後雖未擔任正式球團職務，仍透過綜藝、節目等方式持續活躍，展現「韓國第四棒」的存在感。