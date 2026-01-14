運動雲

拒絕被單季「4殺」　雷霆SGA飆出34分本季首度贏馬刺

記者杜奕君／綜合報導

賽季前3次交手都遭「黑衫軍」擊敗，14日衛冕軍奧克拉荷馬雷霆再度碰頭聖安東尼奧馬刺，靠著當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟34分、5籃板、5助攻、4阻攻，帶領雷霆以119比98打爆馬刺，也避免本季被對手「4殺」的難堪局面。

包括本季「NBA盃」關鍵4強戰敗北，身為衛冕冠軍的雷霆，本季3度交手馬刺全數吞敗，黑衫軍無疑成為雷霆本季最大天敵，也成為挑戰冠軍衛冕2連霸的雷霆，在西區必須突破的強勁對手。

今日主場迎戰馬刺，雷霆上半場打完僅以3分小幅領先，但第3節開打後，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大單節狂砍15分，加上二當家威廉斯（Jalen Williams）也有單節10分演出，雷霆團隊單節狂轟40分，就此拉開差距取得多達19分領先。

末節雷霆更是狂轟猛炸，一度取得24分大幅領先，馬刺攻守兩端無力招架，最終雷霆就以21分之差贏球，本季首度擊敗馬刺。

雷霆此戰以SGA飆出34分、5籃板、5助攻、4阻攻最佳，攻守表現都展現王者霸氣，威廉斯則有20分進帳。馬刺方面，上季新人王卡索（Stephon Castle）20分、7籃板、8助攻，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）17分、7籃板。

雷霆贏球後拿下4連勝，目前34勝7敗戰績仍在全聯盟獨走，馬刺苦吞2連敗後，目前戰績27勝13敗仍排在西區第2位，但戰績已被丹佛金塊追平。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂砍34分，率隊本季首度擊敗馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂砍34分，率隊本季首度擊敗馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

