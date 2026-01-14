大學就穿過富邦！林岱安FA轉富邦悍將直呼「回家」　談抉擇關鍵

運動雲

▲▼ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲富邦悍將林岱安大學時期就穿過「富邦」。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

捕手林岱安以自由球員（FA）身分加盟富邦悍將，14日在加盟記者會上談到與富邦之間的緣分時透露，自己大學就讀台體大期間，曾穿過由富邦贊助的「富邦公牛」球衣，如今披上悍將戰袍，直言感覺就像「回家」一樣。

林岱安坦言，做出轉隊決定其實相當不容易，「其實這個選擇蠻困難的。因為要考量的是球隊，也要考量家庭。」林岱安也特別感謝太太支持，「她跟我說，你就放心的去打，小孩交給她來顧……我知道這很辛苦，也不簡單，所以我在這邊跟富邦悍將、跟我的家人、我的太太說聲謝謝。」

談到離開效力10年的統一獅，林岱安坦承確實不捨，尤其家人與孩子都在台南，「真的要離開待了十年的球隊，其實真的會不捨。」不過他也強調，關鍵在於富邦集團對他的肯定，並把他所擔憂的家庭、孩子居住地點與交通等問題都安排得很好，讓他能在北部發展時沒有後顧之憂，「來這裡我不用擔心太多小孩跟家庭這一塊，所以也是我選擇離開的一個關鍵。」

面對新環境，林岱安直言還需要時間重新適應，「台北的生活節奏蠻快的……台南就比較輕鬆、慢一點。」他也提到自己過去在台南、台中、高雄都生活過，但還沒有在台北待超過一個月，不過他以正面態度面對，「我覺得這就是人生好玩的地方，有這樣的選擇，而且有這樣的機會，我就好好的去拼、去享受。」

被問到「大學穿過富邦、現在也穿富邦」的緣分，林岱安再度以「回家」形容自己的心情，也強調外界常認為轉隊與金額有關，但其實在金額尚未完全確定前，他和太太就已做出決定，「因為我覺得這是一個對球員一個高度的肯定跟誠意。」他也提到與林威助等人通話時，能感受到球團的誠意，成為促使他下定決心的重要原因。

范國宸與林岱安在大學時期是隊友，再度成為隊友，在記者會上驚喜現身，讓林岱安嚇了一跳。范國宸還特別帶了休息室名牌，象徵他入隊。





