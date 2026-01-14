後藤光尊談一軍帶兵哲學　強調公平競爭：壓力在選手，我負責緩解

▲後藤光尊。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將新任一軍總教練後藤光尊近日受訪談到升任後的帶兵理念，他坦言得知消息時「覺得這是一件非常光榮的事情」，但也同時意識到「這個位置是一個相對很辛苦、責任重大的角色」，對於新賽季的挑戰已有心理準備。

談到一軍需要優先改善的方向，後藤光尊表示，自己去年在二軍待了一整年後最大的體會是「投手戰力對球隊來說真的非常重要」。他也提到從觀看一軍比賽中發現，球隊「在得點圈的打擊率偏低」，因此希望今年能同時改善「投手力」與「得分能力」兩個面向，「讓球隊一起往前」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對一軍勝負壓力，後藤光尊則說得直白，「對我來說，其實沒有壓力。真正承受勝負壓力的，是站在場上的選手。」他強調自己在場邊的角色，是希望能「幫助他們稍微化解壓力，讓他們在比賽時可以更輕鬆一點」，而不是把壓力再加到球員身上。

至於座右銘「珍惜現在」如何落實在一軍，後藤光尊認為「這句話其實不是每個人都能馬上聽進去，也不一定能放在心裡」，往往要等到選手「遇到挫折、失敗、撞到牆壁之後」才會真正理解。

新援捕手林岱安加入後，後藤光尊表示目前對他的印象仍是「大概的岱安」，但從比賽觀察配球能感受到他「是一名頭腦很好的捕手」，並提到兩人剛剛記者會前也稍微聊過，「可以感覺到他非常冷靜，分析能力很強，理解能力與臨場應變都很好。」

對於先發陣容與捕手安排，後藤光尊強調目前「沒有任何既定安排」，原則是「有成績的人優先。誰有結果，就誰上場」，希望球隊在整季都能維持「公平競爭」的氛圍。

雖然他坦言「我腦中當然有一張藍圖」，但也直言不認為事情會完全照著想像走，反而期待有選手能「超出預期」地冒出來搶位置，「這代表球隊正在成長，有良性的競爭」，希望最終球隊能朝這個方向前進。