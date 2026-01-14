運動雲

>

後藤光尊首秀幽默後請媒體手下留情　林威助笑回：我也會開玩笑

▲▼ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將新任一軍總教練後藤光尊，選在林岱安加盟記者會上，首度以一軍總教練身分面對媒體。他在台上幽默自介，笑稱自己是「從日本FA來的總教練」，隨後才正式介紹自己是富邦悍將總教練後藤光尊，逗得現場一陣笑聲。副領隊林威助見狀也笑說：「我也是會開玩笑的。」

事後受訪時，後藤光尊透露剛才幽默開場的原因，「剛剛在裡面，林岱安說他很緊張，我想說化解一下緊張感。大家都有點緊繃，就想和緩一下氣氛。」他希望用較輕鬆的方式，讓選手與現場氣氛放鬆下來。

後藤光尊特別選在此記者會首度露面，林威助提到，林岱安是悍將隊史首位透過自由球員制度加盟的球員，對球隊意義重大，「而且再過幾天就要開始訓練了，他也特地提前回國、來台參加加盟記者會。」

被問到後藤是否私下就是如此幽默風格的總教練，林威助笑著表示，「其實他在球隊裡面，他的風格就是會跟球員開玩笑，我也是會的，好像我不會？」

後藤光尊在整個訪問過程中來者不拒，耐心回應媒體提問，最後也不忘笑著補充一句：「接下來一整年，可能會常常是我出來受訪，請大家手下留情。」展現出他一貫的幽默與親和力。

