PLG職籃本季戰力「斷崖式落差」　盧峻翔：從比賽第1分鐘付出全力

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

▲盧峻翔本季打出生涯年最佳表現。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃衛冕軍桃園璞園領航猿，昨（13日）又以36分的懸殊比數，痛宰新軍洋基工程，領航猿也笑納開季9連勝，戰績持續於聯盟獨走。對於本季領航猿戰力高人一等，甚至聯盟4隊戰力成為「斷崖式落差」，身為領航猿一哥兼看板球星的「夜王」盧峻翔則強調，「不能有鬆懈的態度，要從比賽的第1分鐘就付出全力！」

領航猿在本季持續「紀錄破不停」，昨日除了盧峻翔寫下生涯新高43分、生涯2000分里程碑外，團隊單場狂轟131分也成為隊史新紀錄，但這些亮眼表現除了證明橘衫軍戰力在本季一支獨秀外，也顯示了PLG這個賽季面臨的最大危機與考驗，就是「聯盟戰力嚴重失衡」。

目前領航猿開季戰績9勝0敗，持續改寫聯盟開季連勝新高紀錄，平均每場要贏對手高達18.3分，或許後續誰能讓領航猿吞下本季首敗，才會是比賽焦點。

排名第2位的台南台鋼獵鷹，戰績僅有3勝4敗，勝率已經不到5成，而第3位的台北富邦勇士，戰績則為3勝5敗，兩隊的「第2名卡位戰」，或許是本季比賽的最大看點之一。

至於新賽季剛剛成立的洋基工程，開季至今不僅5戰全敗，且平均每場要輸對手「26.2分」，現階段只能說是陪打的份，整體戰力整合還得加把勁。

在本賽季兩聯盟整合再度失敗情況下，PLG職籃仍湊齊4隊開打，但整體比賽品質、內容已經開始呈現不小落差，對於球迷的吸引力將成為最大考驗。

不過，領航猿陣中看板球星，本季場均繳出20.1分、3.6籃板、5.1助攻、1.4抄截，整體三分命中率高達43.8%，幾乎各項數據都來到生涯年最佳表現的盧峻翔來說，堅持全力付出，仍是眼前最重要之事。

盧峻翔表示，「每一場比賽，從第1節開始就得付出全力，不能有鬆懈的態度，從比賽第1分鐘就是付出全力。」

對於自己的好表現，盧峻翔也強調，「這幾場下來，自己其實有一些小傷勢，年哥（體能教練劉年傑）一直幫我治療，有發現自己狀態越來越好，靠著團隊的進攻與防守才能達成今天的紀錄。」

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

▲PLG職籃本季4隊戰力明顯呈現極大落差。（圖／PLG職籃提供）

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

