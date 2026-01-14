林岱安回顧與林威助大學建立緣分　最想接張奕的球：給打者畏懼感

▲ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將新加盟捕手林岱安14日在新莊棒球場接受媒體訪問，談到選擇加入悍將的過程，也回顧與副領隊林威助之間長年的緣分。林岱安透露，自己與林威助教練的接觸其實是最久的，早在大學時期，林威助返台訓練時，曾到台體大與他與許基宏一同訓練，這段緣分自那時便開始累積。

談到球團對他的期待，林岱安表示，林威助主要希望他能在捕手這一塊發揮影響力，協助穩定捕手群，尤其是帶動年輕捕手成長。不過他也強調，成長並非單向，「有時候不一定是我帶他們，他們也可能會帶著我。」最重要的是讓捕手位置整體更穩定。

目前尚未正式與戴培峰、豊暐等捕手群一起訓練，林岱安透露，簽約後彼此已有訊息聯繫，兩人在簽約當天都說恭喜。至於最期待搭配的投手，他直言相當想接張奕的球，「他投球時會讓打者有畏懼感，那種不服輸的氣勢，會讓我很想了解他是怎麼跟打者對決的。」

林岱安也分享，剛到悍將時一度緊張，但與總教練後藤光尊及捕手教練聊天後放鬆不少，形容教練團「蠻好玩的」。他期待在新環境中重新適應、全力投入，也希望與隊友一同成長，迎接全新的悍將生涯。