離開統一布雷克送暖祝福　林岱安想像對決那一刻：可能會哭

▲ 林岱安加盟記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者楊舒帆／台北報導

告別效力10年的統一7-ELEVEn獅，捕手林岱安轉戰富邦悍將，談起未來可能在場上對決老東家與昔日搭檔布雷克，他坦言內心百感交集，「如果真的出現那個畫面，我不知道我會不會哭。」

林岱安表示，自己確實有想過，若對上統一獅，是否會看到布雷克先發登板。他形容兩人之間的搭配非常深刻，「那是一種會讓人心酸酸的感覺。」在確定轉隊後，他也第一時間向布雷克報備，對方則給予祝福，「謝謝兄弟，祝福你，場上見」。

作為最熟悉布雷克的捕手之一，林岱安直言，既然現在身穿悍將戰袍，對戰策略勢必會與球隊分享，但他也清楚，統一獅同樣非常了解他的配球習慣，「他們一定會更了解我的配球，所以他們不會手軟，我們也不會手軟。因為我覺得，場下是好朋友，場上就是敵人，我們就是要分個輸贏。」

談到離開統一的不捨，林岱安坦承，家人與孩子長期都在台南，離開待了10年的球隊並不容易。不過他也指出，富邦集團在合約與生活安排上給予高度支持，包含家庭、居住等層面都考量周全，讓他能無後顧之憂投入新環境，這也是他做出轉隊決定的重要關鍵。

面對即將展開的全新旅程，林岱安表示，北部生活節奏較快，勢必需要重新適應，但他抱持正面態度看待，「這就是人生好玩的地方，有這樣的選擇跟機會，我就好好去拼、去享受。」