林岱安全新應援曲記者會曝光！熟悉旋律換新裝感謝統一獅授權

▲林岱安FA加盟富邦悍將，悍將領隊陳昭如（左）、執行副領隊林威助（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

林岱安轉戰富邦悍將後，今舉行加盟記者會，現場首度曝光專屬全新應援曲。這首歌曲延續他在統一獅時期的編曲基礎重新改編，節奏變得更加輕快明亮，不少球迷透過直播立刻聽出「熟悉卻不一樣」，也感受到轉隊後的新氣象。

富邦悍將球迷更在社群上留言感謝統一獅球團大方授權，讓這段陪伴林岱安多年的旋律能在新莊城堡延續。 主持人崔維斯在記者會中提到，大家剛剛聽到的旋律「好像很熟悉，但又有點不一樣」，並請林岱安分享感受。

林岱安笑說，上次聽到音檔時，兒子就在身旁，「我沒有告訴他這是誰的音樂，只問他好不好聽，他說好聽！小孩喜歡，對我這個爸爸來說，這就是一首很棒的音樂。」

崔維斯特別向統一7-ELEVEn獅致謝，「我們收到消息後立刻聯繫，非常感謝他們的授權，讓岱安來到富邦後，這段旋律能夠延續。」他也預告，未來將搭配口號與動作，期待新賽季球迷進場時，能和Fubon Angels一起為林岱安應援。

談到即將以主隊身分在新莊出賽，林岱安坦言感受截然不同，「以前都是以客隊身分來新莊，可以感受到球迷的熱情，也感受到球團對這支球隊的重視，在裡面打球有點像演唱會，會讓人覺得很舒服、很快樂。」他表示，如今成為富邦的一份子，希望把這些加油聲轉化為球隊贏球更大的動力，「讓這些聲音，變成我們前進的力量。」