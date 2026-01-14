洪總「口誤」成修訂228條款契機　悍將領隊提議放寬至年底為限

▲富邦悍將領隊陳昭如。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

日前台鋼雄鷹開訓時，總教練洪一中一時「口誤」透露球隊有意網羅上季效力富邦悍將的洋投布坎南，再度引發中職洋將「228條款」的討論。對此，悍將領隊陳昭如14日受訪時坦言，相關議題過去在領隊會議中已多次被提出，但始終未能達成共識，她也期盼這次洪總的一句話，能成為制度檢討與改革的契機。

陳昭如表示，「228條款」長期是領隊會議中的討論議題，她回顧自己參與中職領隊會議10年來，印象中至少提過三、四次，包含當初討論「羅力條款」時，也一併被提出，但始終沒有共識。她認為，洪一中的發言或許能再次促使各球團思考是否有修訂空間，「就看大家要不要再修訂。」

不過，陳昭如也認同統一7-ELEVEn獅領隊蘇泰安日前的說法，既然相關規定仍存在，就應依規定行事，關鍵在於有意簽下洋將的球隊，應先與原所屬球隊確認是否能提前取得離隊證明，避免後續爭議。

陳昭如以張育成為例，當初球隊有意簽下他時，因仍有合約在身，必須透過買斷方式處理，「每個聯盟都有自己的規定」。

至於洋將在休季期間尋求墨西哥聯盟等海外機會，陳昭如認為，若必須等到農曆年後才能確定去向，對球員而言選擇將更為困難；而對球團來說，1月過後也不易再找到符合需求的洋將人選，顯示相關制度確實值得持續檢視與討論。她也提到，過去曾討論是否設定12月底為一個時間點，讓球員在流動過程中，同時評估台灣與海外發展機會。