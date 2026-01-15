運動雲

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國職棒大聯盟休賽季進入關鍵階段，紐約洋基與外野手貝林傑（Cody Bellinger）的續約談判仍未拍板，雙方目前陷入年限拉鋸；不過，儘管外界認為洋基可能轉向其他選項，但仍有權威記者認為，貝林傑最終回歸洋基依舊是「最顯而易見、也最可能的結果」。

日前ESPN名記歐尼（Buster Olney）指出，洋基與貝林傑團隊目前處於僵局，球團高層可能已開始評估替代方案，雙方之間的緊張情緒，也被解讀與其經紀人、知名「自由市場操盤手」波拉斯（Scott Boras）的談判風格有關。

不過，同為ESPN的重量級記者帕桑（Jeff Passan）則提出不同觀點，他直言，儘管合約細節仍有歧見，但續留洋基依舊是最合理的發展方向。

帕桑在專欄中寫道：「重新簽下貝林傑是最明顯、也最可能發生的結果，即使洋基目前只願意提供5年合約，而貝林傑希望爭取7年。」

他同時補充，若談判最終破局，洋基也不會坐以待斃，而是轉向自由市場或交易市場的其他頂級人選，包括外野強打塔克（Kyle Tucker）、內野多功能好手比切特（Bo Bichette），以及芝加哥小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）等人。

帕桑也點出，洋基整體戰力仍具高度競爭力，一旦王牌投手柯爾（Gerrit Cole）完全回歸輪值，搭配年輕投手施利特勒（Cam Schlittler）與新加入的左投魏瑟斯（Ryan Weathers），先發陣容將更趨完整；「補強永遠沒有終點，」帕桑直言。

目前距離投手與捕手春訓報到仍有約26天，球季尚未迫近，但自由市場進展緩慢的氛圍，已讓不少球迷聯想到2019年休賽季，當年波拉斯旗下的兩大球星馬查多（Manny Machado）與哈波（Bryce Harper），皆直到2月底才完成簽約。

若洋基與貝林傑的談判真走上相同時間軸，這場「波拉斯式耐心戰」恐怕才正要開始；不過聯盟普遍認為，若洋基最終錯失貝林傑，又在此之前讓塔克或比切特被其他球隊帶走，球團高層勢必難辭其咎；畢竟波拉斯的談判策略早已不是秘密，而總管凱許曼（Brian Cashman）在聯盟多年，更不該低估這場自由市場長跑的變數。

