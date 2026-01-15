運動雲

韋瑟斯換4新秀轉戰洋基　美媒評分出爐：馬林魚是最大贏家

▲韋瑟斯（Ryan Weathers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋瑟斯（Ryan Weathers）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密馬林魚在休賽季持續調整投手布局，繼日前將卡布雷拉（Edward Cabrera）交易至芝加哥小熊後，球團於本週將左投韋瑟斯（Ryan Weathers）送往紐約洋基，換回4名潛力新秀；美國媒體《今日美國》專欄作家卡辛（Ehsan Kassim）在交易完成後給出評分，認為這筆交易的最大贏家是馬林魚。

馬林魚在休賽季一開始便面臨投手戰力過剩的問題，近期動作頻頻也並不令人意外，卡布雷拉離隊後，球團選擇留下王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），而韋瑟斯其實早在去年秋天就已傳出受到多支球隊關注，如今順利成交。

韋瑟斯被交易至洋基，馬林魚則獲得路易斯（Dillon Lewis）、瓊斯（Brendan Jones）、哈索（Dylan Jasso）以及馬修斯（Juan Matheus）等4名新秀；洋基總管凱許曼（Brian Cashman）向來不排斥以新秀換取具備大聯盟即戰力的球員，這次同樣延續一貫操作風格。

卡辛在評析中指出，洋基在競爭愈趨激烈的美聯東區中，始終需要更多投手戰力支撐，他給予洋基B+的評價，並分析韋瑟斯短期內能補上輪值空缺。

卡辛表示：「由於傷勢影響，洋基在開季時將缺少柯爾（Gerrit Cole）與羅東（Carlos Rodón），如果韋瑟斯能夠保持健康，他可以在柯爾與羅東回歸之前，與弗里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）以及沃倫（Will Warren）一同支撐先發輪值。」

不過，卡辛也點出韋瑟斯最大的隱憂仍在於健康狀況，過去兩個賽季，他僅先發24場、累積125局投球，但只要能夠保持健康，仍具備不俗價值。

卡辛指出：「當韋瑟斯健康時，他擁有高於聯盟平均水準的速球，搭配優質的變化球，能夠製造大量揮空，這正是洋基所需要的類型。」

相較之下，卡辛給予馬林魚這筆交易A-的高分評價，關鍵在於球隊整體投手深度依舊充足，除了阿爾坎塔拉外，年輕強投培瑞茲（Eury Perez）仍坐鎮輪值前段，加上多名新生代投手逐漸成熟。

卡辛分析：「即便馬林魚在最近兩週內交易掉韋瑟斯與卡布雷拉，球隊在2025年的先發輪值頂端，仍然擁有前賽揚獎得主阿爾坎塔拉以及培瑞茲；蓋瑞特（Braxton Garrett）與梅耶（Max Meyer）預計可排在第3、第4號先發位置，而新秀懷特（Thomas White）與史內林（Robby Snelling）已於2025年升上3A，並有機會在2026年某個時間點進入大聯盟輪值。」

在換回的新秀中，路易斯被視為最大亮點。根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，路易斯正是馬林魚棒球事務總裁班迪克斯（Peter Bendix）在談判中積極爭取的核心人選。

事實上，馬林魚近年在交易市場上屢有斬獲，上季外野手史托沃斯（Kyle Stowers）正是在前一季交易截止日前自巴爾的摩金鶯轉隊後迎來爆發；若球團能從近期兩筆交易中，再培養出一到兩名每日先發的主力球員，這個休賽季的操作勢必將被視為一次成功的重建布局。

