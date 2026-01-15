大聯盟官網撰文直指　比切特若加盟洋基將牽動內野布局

▲Bo Bichette。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB官網近日撰文指出，多倫多藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）早已成為洋基內部討論的重要人選之一，若這筆交易成真，勢必將為休賽季投下一顆震撼彈。

比切特若轉戰布朗克斯，不僅會重塑洋基現有陣容，也可能全面影響美聯東區競逐態勢，成為本季「熱爐期」最具話題性的發展之一。

美聯東區競爭白熱化



美聯東區在2025年賽季共送出3支球隊進軍季後賽，其中藍鳥與洋基皆拿下94勝，紅襪則以89勝緊追在後，分區競爭激烈程度備受矚目。

結束墊底賽季後，巴爾的摩金鶯近幾個月動作頻頻，積極補強陣容，試圖翻轉去年的失望表現；而多倫多藍鳥在世界大賽惜敗洛杉磯道奇後，也同樣展現強烈企圖心。

若比切特加盟洋基，將進一步提高分區張力。這位內野手整個大聯盟生涯皆效力藍鳥，轉投死敵勢必掀起話題；同時藍鳥仍與自由市場外野手塔克（Kyle Tucker）傳出連結，比切特若離隊，可能反而加速多倫多在自由市場上的關鍵決策。

奇澤姆未來動向成焦點

從洋基現有配置來看，比切特並非毫無位置可用，雖然游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在接受左肩手術後，確定將缺席開幕戰，但長期而言，內野配置仍存在調整空間。

其中，二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）進入合約年後，已被外界視為潛在交易人選；若比切特到位，勢必進一步壓縮其角色定位，洋基可能選擇在春訓前完成交易，避免重演紅襪去年簽下布雷格曼（Alex Bregman）後，與迪佛斯（Rafael Devers）之間出現的春訓干擾狀況。

「火星人」有望站穩左外野

即便洋基與貝林傑仍保有再度合作的可能，但一旦比切特成為新成員，雙方重逢的機率恐怕大幅降低，也將間接確立「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）成為球隊新賽季的先發左外野手。

多明奎茲在2023年初登大聯盟後不久即因手肘傷勢接受TJ手術，2024年出賽受到限制，讓外界等待他的成長顯得格外漫長；不過年僅23歲的他，目前大聯盟累積打席數僅529次，對於左右開弓的潛力新星而言，仍有充足時間證明身手。

此外，MLB Pipeline排名第99的新秀瓊斯（Spencer Jones）同樣被視為外野輪替人選，瓊斯具備強大長打火力，但其高三振率是否能適應大聯盟層級，仍有待觀察。