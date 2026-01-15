運動雲

>

大聯盟官網撰文直指　比切特若加盟洋基將牽動內野布局

▲Bo Bichette。（圖／達志影像／美聯社）

▲Bo Bichette。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB官網近日撰文指出，多倫多藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）早已成為洋基內部討論的重要人選之一，若這筆交易成真，勢必將為休賽季投下一顆震撼彈。

比切特若轉戰布朗克斯，不僅會重塑洋基現有陣容，也可能全面影響美聯東區競逐態勢，成為本季「熱爐期」最具話題性的發展之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美聯東區競爭白熱化

美聯東區在2025年賽季共送出3支球隊進軍季後賽，其中藍鳥與洋基皆拿下94勝，紅襪則以89勝緊追在後，分區競爭激烈程度備受矚目。

結束墊底賽季後，巴爾的摩金鶯近幾個月動作頻頻，積極補強陣容，試圖翻轉去年的失望表現；而多倫多藍鳥在世界大賽惜敗洛杉磯道奇後，也同樣展現強烈企圖心。

若比切特加盟洋基，將進一步提高分區張力。這位內野手整個大聯盟生涯皆效力藍鳥，轉投死敵勢必掀起話題；同時藍鳥仍與自由市場外野手塔克（Kyle Tucker）傳出連結，比切特若離隊，可能反而加速多倫多在自由市場上的關鍵決策。

奇澤姆未來動向成焦點

從洋基現有配置來看，比切特並非毫無位置可用，雖然游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在接受左肩手術後，確定將缺席開幕戰，但長期而言，內野配置仍存在調整空間。

其中，二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）進入合約年後，已被外界視為潛在交易人選；若比切特到位，勢必進一步壓縮其角色定位，洋基可能選擇在春訓前完成交易，避免重演紅襪去年簽下布雷格曼（Alex Bregman）後，與迪佛斯（Rafael Devers）之間出現的春訓干擾狀況。

「火星人」有望站穩左外野

即便洋基與貝林傑仍保有再度合作的可能，但一旦比切特成為新成員，雙方重逢的機率恐怕大幅降低，也將間接確立「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）成為球隊新賽季的先發左外野手。

多明奎茲在2023年初登大聯盟後不久即因手肘傷勢接受TJ手術，2024年出賽受到限制，讓外界等待他的成長顯得格外漫長；不過年僅23歲的他，目前大聯盟累積打席數僅529次，對於左右開弓的潛力新星而言，仍有充足時間證明身手。

此外，MLB Pipeline排名第99的新秀瓊斯（Spencer Jones）同樣被視為外野輪替人選，瓊斯具備強大長打火力，但其高三振率是否能適應大聯盟層級，仍有待觀察。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

續約卡關不等於破局！　ESPN名記點名：貝林傑回洋基仍最可能

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

菊池雄星怒揭設施問題！天使GM卻全盤否認　美媒點名疑「煤氣燈效應」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

悍將首位FA林岱安報到！范國宸當Keyman成功遊說　曝「秘密對話」

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

【爆陰謀論】初選「差0.6個百分點落敗」！　邱議瑩喊：比賽已經結束

熱門新聞

快訊／經典賽15日第一階段正式開訓　中華隊集訓名單出爐了！

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

原本被看好韓國WBC王牌　安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

「咖哩大神」怎麼了？　柯瑞連兩戰外線失準慘拿本季新低7分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

2紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

3張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

4安佑鎮拚復出：國家隊、大聯盟都是夢想

5日本高球絲帶女神　河本結來台參戰

最新新聞

12027世界12強參賽名單出爐

2中華隊收90萬加菜金　陳傑憲再任隊長

3運動家高層直言林維恩今年進百大

4比切特若加盟洋基將牽動內野布局

5太像艾佛森　Reebok宣布簽下黃蜂曼恩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366