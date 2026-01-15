鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

▲鄭浩均 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊展開集訓，「美美」鄭浩均繼2023年杭州亞運再度披上國家隊戰袍。歷經右肘手術休養一年後，他在2025年球季初強勢復出，再度叩關國家隊。談起這次入選，他除了坦言相當期待，還分享了一段讓現場哄堂大笑的「入選趣事」，原來他當時正好在入伍服役，手機關機「人間蒸發」，一度讓中華隊誤以為他拒絕徵召。

鄭浩均上季復出後迅速找回身手，成為球隊輪值中的穩定力量。一軍例行賽出賽11場、全數先發，繳出5勝1敗、防禦率1.49的亮眼成績，累計投54.1局送出44次三振，WHIP僅0.90，展現壓制力。

距離上一次參與國家隊已是亞運時期，鄭浩均坦言中間空窗了2年，雖然休賽季的準備並非以「一定要進中華隊」為目標，但他始終把自己調整到最好狀態，「就是把自己準備好，看有沒有這個緣分可以跟大家一起共事。」

去年歷經傷勢復出，被問到收到國家隊徵召時是否猶豫，他直言，「其實沒有，我滿樂意參加國家隊的。」只是仍會以母隊與防護團隊的評估為優先，「如果他們都 OK，那我就很樂意參加這次國家隊。」

談到中華隊球衣的意義，他直言，「很多人都會說這件球衣很有重量，但我比較不喜歡被這種框架限制住。這裡對我來說是一個新的環境，短期跟大家共事，把自己能做的做好，結果怎樣，就看老天怎麼安排。」

他也強調，休賽季訓練仍以中職新球季為最終目標，「打中華隊不是我想打就一定能打到，我就是準備好自己，看有沒有緣分。」不過若真的要投入經典賽，他也有信心能調整到位。

最有趣的，莫過於他收到入選通知的過程。鄭浩均笑說，當時他正在服12天補充役，手機關機，「沒有人聯絡得到我，中華隊一直以為我拒絕徵召，我整個人消失。」直到在營區有時間拿手機，才接到經紀人來電，並請對方轉告聯盟「打給營長」聯絡他。

「接到電話的時候，他就要我選背號，我才發現，喔，我有選到中華隊。」被問到當下是不是立刻點頭答應，他笑回，「對，馬上選背號，沒有猶豫。」

對於經典賽這樣高層級的舞台，鄭浩均坦言相當期待，「如果可以對到Ohtani（大谷翔平）的話，也滿不錯的，很想知道自己離這些球員的距離還有多遠。」