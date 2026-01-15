家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服





▲宋晟睿 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊集訓展開，中信兄弟「黃色超跑」宋晟睿正式報到，談起這次加入國家隊的心情，他直言仍有「新鮮感」。名單中有不少曾在WBC資格賽見過的前輩學長，也有第一次見面的新面孔，其中最讓他印象深刻的，就是人氣捕手林家正。

宋晟睿笑說，前一晚林家正主動向他打招呼，「他就跟我說『初次見面，你好』，還跟我握手，感覺還不錯，真的是第一次看到本人。」談到對林家正的第一印象，他毫不掩飾欣賞之情，「很親民，跟網路上看到的一樣，個性很溫和，又很帥。見到之後，他真的很熱情，會跟隊友聊天。」

自己是不是也成為「家正婦」一員，宋晟睿笑說，「對啊，他本人真的很帥、亮眼，形象很好，給人的感覺很舒服。」

回顧收到入選通知的時刻，宋晟睿透露大約是在11月左右，「收到的時候就覺得很開心，能夠得到這個認同，就覺得努力都很值得。」他也坦言，外野戰力競爭激烈，因此更珍惜這次機會，「就努力拚正選。」

休賽季期間，宋晟睿並未出國訓練，而是在台灣調整狀態，「在台北做重量，然後到台中打擊訓練。」來到集訓，他也表示目前還在適應，並希望能向張政禹看齊，「像學長就融入地很好！」

對於美籍「混血大物」龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）兩大戰力將於2月28日報到集訓，宋晟睿也相當興奮，「滿期待的！可以看他們在訓練上做一些什麼不一樣的東西，觀摩學習。」

去年曾入選經典賽資格賽，宋晟睿認為，都是相當高張力的賽事，這次入選則是盡量保持平常心，「不會給自己太多壓力，順其自然。」經過一次國際賽洗禮後，他也感覺心理層面更加成熟，「面對這次經典賽的入選，身、心、靈整體感覺都還不錯。」